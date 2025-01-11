身障朋友變身數位講師 台南「馨心學堂」帶領社區長輩e起來

台南市政府與中華電信合作創辦「馨心學堂」，培訓身心障礙朋友成為數位培力講師，走進社區服務陪伴長輩。 （記者洪瑞琴攝）

2025/01/11 20:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣逐漸進入超高齡社會，如何運用數位科技便利生活，更可為身心障礙朋友參與社會和進入職場開啟新方向。台南市政府結合中華電信創辦「馨心學堂」，率先招募有意願的身心障礙者，透過數位培訓課程，且通過培訓及考核成為「星星講師」，用自己的生命經歷鼓舞社區長者，成為中華電信長期在地合作伙伴。

台南市勞工局今（11）日邀請众社會企業執行長林崇偉分享推動經驗，他說，「馨心學堂」是超高齡時代社會創新的創舉，提倡「新觀念、新工具、新工作」且「不忘本心」的理念，除了對身心障礙朋友的培訓課程，更鼓勵中華電信員工擔任「企業志工」，一起到數位服務較缺乏的社區長者服務據點，打開長者新視野。

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例如七股樹林、白河草店、東山聖賢、後壁頂長等社區，開辦「數位5力課程」，陪長輩們一起玩手機，以1位講師和數位志工服務2位長者的方式，學習16個APP，從報地震、看氣象、防失智、反詐騙、練唱歌、做運動、保健康到愛分享，讓「生活、影音、行動、運動、健康」5力走入長輩的日常生活，用科技緊密連結親友互動關係。

講師任誼俊說，學員年紀從65歲到最高98歲都有，其中很多人根本沒有接觸過APP，甚至沒有自己的手機，但馨心學堂一樣要把數位生活的便利帶給他們，為每個社區準備好網路、Wi-Fi 、平板、手機，預先營造好數位學習環境，化解長輩們對冰冷科技產品的陌生和恐懼。

台南市勞工局長王鑫基說，去年已有52位身心障礙朋友和陪伴照顧者成為講師，共投入172位企業志工，約706人次走進10個社區，服務長輩約2000人次，馨心學堂除將持續深耕台南社區外，更將逐步擴大服務至其他縣市，讓更多身心障礙者及社區長輩都能受惠。

台南市勞工局邀請众社會企業執行長林崇偉分享推動「馨心學堂」經驗。（記者洪瑞琴攝）

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