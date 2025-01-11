年終一到手女友秒問「資助多少出國血拚」 他崩潰：我是ATM吧

男子Po文抱怨，年終獎金一到手幾乎就要拿去資助女友出國瞎拚。示意圖。（資料照）

2025/01/11 23:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年終獎金是每年最期待的時刻，一名男子卻在領到年終後遭遇到「壓力」。他在臉書社團發文吐槽，指女友得知他的年終金額後，第一句話竟是問他「能資助多少讓她出國瞎拼？」這讓他不禁懷疑，「我的名字叫ATM吧？」貼文一出，引發網友熱烈討論。

根據貼文，該名男子透露，女友月薪不到34K，每月花費幾乎全數用在房租、生活費及手工藝課程和教材上，連練習材料費還得由他補貼。男子說，他試圖幫助女友解決生活問題，包括建議一起住來減輕房租壓力，甚至幫她找公寓、大樓及郊區獨棟房屋，但女友不是嫌沒電梯，就是嫌交通不便，最後仍堅持住在租屋處，甚至要求將車庫改裝成手工藝工作室；男子無奈表示，「我從來沒要她出房子的錢，但這樣的要求實在太多了。」

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男子還提到，他曾用自己存款買了一台新車，卻因未事先告知女友而被指責不尊重她；今年過年假期較長，他原本打算帶女友回家見父母，結果女友卻早早和姐妹相約出國玩，也沒跟他討論就直接刷卡，讓他擔心「到時候又要幫忙付旅費。」

貼文曝光後，引來網友一片譁然，紛紛留言表示，「不用 『吧？』，你就是」、「快分手！這種人娶回家會痛苦一輩子」、「別再當工具人了，這根本吸血鬼」、「你值得更好的，為什麼不選擇放生？」也有人語帶諷刺，「這麼破，你留著塞好塞滿，不要放出來了」、「叫她搬去公墓，又大又不會吵到鄰居」或直言「自找的！」、「抱怨了一樣沒改變」、「這樣還不放手，那就好好當ATM，別抱怨！」

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