屏東燈節點燈 4大燈區陪伴過春節

屏東燈節正式點燈。（記者葉永騫攝）

2025/01/11 20:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東燈節今晚在屏東縣民公園正式點燈，由縣長周春米揭開為期37天的活動，現場高達12米的「梅杜莎的宮殿」水上主燈秀，隨著音樂噴吐迷濛水霧，營造出迷幻朦朧的氛圍，引起現場民眾驚呼連連。

周春米表示，今年「縣民公園」、「萬年溪」、「勝利星村」及「客家燈區」等四大燈區共展示超過50組燈飾，活動將一路點燈至2月16日，歡迎大家到屏東賞燈。

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周春米表示，今年除了原有的縣民公園燈區、萬年溪燈區及勝利星村燈區外，為凝聚客家能量，此次更在具有屏東客家母親河之稱的內埔鄉龍頸溪畔公園設置「客家燈區」，四大燈區共展示超過50組燈飾，每一區絕對都是熱門的拍照熱點。

縣府傳播暨國際事務處表示，大年初三及初四為喜迎春節賞燈民眾，將於下午4點30分在縣民公園糖晶體前廣場，邀請FOCA福爾摩沙馬戲團及親子風潮帶來精彩的表演，閉幕壓軸則由縣府團隊自製大戲「天地訣」，以科技影像加入流行音樂及傳統戲曲元素，邀請國寶大師唐美雲、金曲歌后黃妃、舞思愛及嘻哈天氣天團草屯囝仔攜手在地團隊共同演出。

為讓民眾方便賞燈，規劃兩條免費接駁路線，一條路線為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，而另一條路線則是由屏東轉運站發車直達客家燈區，帶著大家一起過年走春賞燈去。更多活動資訊可上屏東燈節官網查詢。

現場高達12米的「梅杜莎的宮殿」水上主燈相當漂亮。（記者葉永騫攝）

今年的屏東燈節重視親子的互動性。（記者葉永騫攝）

小朋友高興的舉起屏小龍小提燈。（記者葉永騫攝）

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