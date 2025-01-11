賞櫻最前線在高雄原鄉 桃源櫻花季浪漫登場

桃源櫻花季今天起到2月9日登場。（高雄市原民會提供）

2025/01/11 20:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕全台最早的櫻花季今天在高雄市桃源區登場，2000棵櫻花樹海分批綻放、釋放粉紅浪漫，高雄市原民會邀請全台民眾上山感受花海繽紛，品味不斷升級的原味市集、原民音樂演出。

桃源櫻花季在寶山二集團櫻花公園舉行，公園內栽種河津櫻、山櫻、八重櫻與吉野櫻，總數約兩千棵，每到花季，粉紅與白色花瓣交織如夢；今開園當天特別規劃賞櫻健走，遊客可在20分鐘內沿著精心設計的最佳賞櫻路線，欣賞層次豐富的櫻花美景，還能俯瞰山林與櫻花相映。

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桃源區公所今年貼心準備限量「健走禮包」，內含毛巾與愛玉吸凍飲，陪伴大家在寒冷冬日促進血液循環；健走活動還加碼摸彩券抽獎，獎品包括iPad、Apple運動手錶、Apple耳機、氣炸鍋等。

桃源區長杜司偉說，桃源櫻花季是高雄指標活動，吸引全台旅客爭相到訪，更是全台最早的「櫻前線」，只有這裡可在過年時賞櫻。

今年活動現場由寶山社區發展協會辦理「原味市集」，集合桃源最具特色的原民小吃如山豬肉、竹筒飯等，及蔬菜、愛玉、咖啡、山茶等高山農特產，另設有原住民族服與日式和服換裝攤位，讓民眾在櫻花下拍出特色美照。

杜司偉也提到南橫路段梅山口的梅山部落正值梅花盛放，潔白花海宛如雪景，與粉色景緻交相輝映，是高雄不可錯過的冬季絕景；桃源櫻花季今天起到2月9日，建議可安排二日遊，從六龜溫泉開始，沿途賞櫻與梅花，再入住桃源特色民宿，體驗原民文化與山野魅力。

高市原民會主委阿布斯引領原鄉孩童參加櫻花季開場。（高雄市原民會提供）

桃源櫻花季登場。（高雄市原民會提供）

桃源櫻花季原味市集推出多項高山農特產。（高雄市原民會提供）

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