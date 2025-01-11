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    守護台灣第一香！「怪盜春仔花」大鬧國定民俗西港香 實境遊戲上線

    台南市文資處發表以國定民俗西港香為主題的首款實境遊戲《守護台灣第一香》，今天發表上線。（記者楊金城攝）

    台南市文資處發表以國定民俗西港香為主題的首款實境遊戲《守護台灣第一香》，今天發表上線。（記者楊金城攝）

    2025/01/11 20:35

    〔記者楊金城／台南報導〕傳承民俗文化，台南市現在有實境遊戲來推廣，結合創新、科技、趣味性，有「台灣第一香」稱譽的國定民俗西港香首款實境遊戲《守護台灣第一香》今天（11日）上線，後續還有2個國定民俗、3個市定民俗共5款民俗文化實境遊戲陸續上架。

    台南市副市長葉澤山、文化部文化資產局局長陳濟民、台南市文化局代理局長林韋旭、西港慶安宮總幹事方一峰、西港區長李鴻裕和6款實境遊戲之民俗保存團體西港慶安宮、東山吉貝耍大公廨、東山碧軒寺及火山碧雲寺、將軍苓仔寮保濟宮、安平城隍廟、全臺首邑縣城隍廟等代表，今天在西港慶安宮共同發表實境遊戲《守護台灣第一香》。

    陳濟民說，實境遊戲具備實境解謎及導覽解說的互動體驗服務，引導玩家實地走訪西港慶安宮，認識西港香文史和文物，了解和傳承、保存民俗文化資產的重要性特別是推薦給年輕玩家。

    葉澤山和現場鄉親迫不及待拿起手機，上線註冊，參與遊戲情境互動，挑戰怪盜團設下的字謎關卡，揭開怪盜團成員的神祕面紗，感到新奇有趣。

    玩家在遊戲中化身為「鯤鯓偵探社」一員，與怪盜團「春仔花」展開智慧對決，搶先破解謎題，守護西港香的珍貴文物。只要簡單掃瞄QR Code登入網頁即可開始遊玩。不僅如此，完成所有關卡的玩家，將過關畫面截圖分享個人臉書或Instagram，即可向慶安宮兌換精美小禮物，兌換到2月12日。

    葉澤山指出，台南作為台灣的文化重鎮，市府團隊有責任將這些珍貴的民俗文化資產，以創新且有趣的方式推廣給全國民眾。透過實境遊戲引導，希望吸引更多年輕世代參與，深入了解民俗文化內涵，感受到民俗文化的魅力與價值，進而傳承。

    台南市文資處處長林喬彬說，6款民俗文化實境遊戲和學習手冊，由文化部和市府斥資330萬元製作，接下來還有國定民俗「東山吉貝耍夜祭」、國定民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨繞境」、台南市定民俗「將軍苓仔寮保濟宮冬至送火王」、「安平鎮城隍廟公普」、「府城縣城隍夜巡」等5款民俗實境遊戲。

    玩家持手機實地走訪西港慶安宮玩實境遊戲。（記者楊金城攝）

    玩家持手機實地走訪西港慶安宮玩實境遊戲。（記者楊金城攝）

    台南市副市長葉澤山（右二）、文化部文化資產局局長陳濟民（左一）、台南市文化局代理局長林韋旭（右一）、西港慶安宮總幹事方一峰（左二）開玩實境遊戲《守護台灣第一香》。（記者楊金城攝）

    台南市副市長葉澤山（右二）、文化部文化資產局局長陳濟民（左一）、台南市文化局代理局長林韋旭（右一）、西港慶安宮總幹事方一峰（左二）開玩實境遊戲《守護台灣第一香》。（記者楊金城攝）

    台南官方首款實境遊戲《守護台灣第一香》上線。（記者楊金城攝）

    台南官方首款實境遊戲《守護台灣第一香》上線。（記者楊金城攝）

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