訪視北區兒童之家 卓榮泰：照顧兒少是政府的責任

行政院長卓榮泰（左1）與北區兒童之家的家童共同體驗疊杯。（行政院提供）

2025/01/11 18:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕行政院卓榮泰今天到桃園市蘆竹區訪視衛生福利部「北區兒童之家」，關心兒少福利與權益，盛讚北區兒童之家是相關機構的典範，他說，照顧兒少是政府的責任，透過修正「兒童及少年福利與權益保障法」、推動第二期「強化社會安全網計畫」與第二期「優化兒童醫療照護計畫」，落實兒少身心各方面福利與權益的保障。

卓榮泰聽取北區兒童之家主任黃貞容簡介後，3名兒童代表致贈感謝卡，預祝卓院長生日快樂，卓榮泰回贈春節加菜金，參觀課輔教室、羽球場與家童的畫作，他說，北區兒童之家在「全國兒童少年安置教養機構聯合評鑑」中屢獲佳績、社工員與保育員也深獲肯定，是值得學習的典範，政府未來會結合其他小型機構或民間團體的能量，幫助更多兒少安心學習成長，未來成為台灣社會的重要棟梁。

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卓榮泰說，為了避免兒少意外、校園霸凌、網路霸凌、性暴力與家暴等事件的發生，政府正推動「兒童及少年福利與權益保障法」修法，盼串聯部會、機構、家庭、社工員、保育員整體力量，共同凝聚構思可行的政策；政府也推動第二期「強化社會安全網計畫」、「優化兒童醫療照護計畫」，希望及早發現高風險家庭，提前介入、擴大資源投入來強化兒童健康保障。

北區兒童之家長期接受許多宗教、社福、愛心團體捐助物資，卓榮泰表達感謝之意，他強調，未來將透過更多橫向聯繫，傳達社會所需，帶動更多社會資源投入幫助兒少。

行政院長卓榮泰（左）頒贈春節加菜金給北區兒童之家。（行政院提供）

行政院長卓榮泰（前排中）訪視北區兒童之家。（行政院提供）

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