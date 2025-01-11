澎湖城鄉風貌空間營造 龍門社區奪金賞獎

龍門社區以「龍饗淨樂園2.0」，奪得年度金賞獎。（澎湖縣政府提供）

2025/01/11 20:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（11）日在龍門產創中心辦理「城鄉風貌空間營造成果發表會暨頒獎典禮」，13個社區代表和社規師齊聚一堂，龍門社區以「龍饗淨樂園2.0」奪得年度金賞獎，獨得1萬元獎金；菓葉與青螺社區則分獲銀賞和銅賞獎。

縣長陳光復說，藉由社區空間營造，讓每個社區夥伴展現共創能量與執行力，打造專屬於各社區獨特人文亮點及優質的生活空間，凝聚居民的向心力，使生活的環境變得更美好，澎湖歷年社區營造點已達196個，大大改變外界對澎湖灰色印象。期盼更多的社區參與空間營造，並鼓勵年輕人利用自己所學帶入新的社區營造理念，結合公部門的力量，共同打造更具特色與活力的社區環境，讓澎湖成為美麗、幸福、溫暖、友善的城市。

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建設處指出，今年社區營造競賽，主題聚焦於「地方產業、文化再生、永續低碳、海洋保育」，共有13個社區參與，改善面積達5000平方公尺，完成了11處的空間環境清整、鎖港的入口意象建置及內垵的牆面彩繪，除展現社區特色外，更美化社區環境呈現新風貌，增添觀光旅遊新亮點。

會中並頒發社區入口意象夜間照明美化競賽得獎社區：第一名內垵社區、第二名鎖港社區、第三名菜園社區；參與社區營造競賽的13個社區分別是：光榮、中西、瓦硐、內垵、港子、紅羅、青螺、南寮、菓葉、龍門、鎖港、虎井、東吉社區。

澎湖縣長陳光復，頒獎表揚各得獎單位。（澎湖縣政府提供）

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