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    1萬條蘿蔔拔光光！台電「另類尾牙」 2千人搶「好彩頭」

    台電彰化區營業處舉辦千人拔蘿蔔活動，不少民眾帶著大袋、小袋裝好裝滿，人人滿載而歸。（記者陳冠備攝）

    台電彰化區營業處舉辦千人拔蘿蔔活動，不少民眾帶著大袋、小袋裝好裝滿，人人滿載而歸。（記者陳冠備攝）

    2025/01/11 18:59

    〔記者陳冠備／彰化報導〕一起來拔「好彩頭」！台電彰化區營業處連續26年舉辦千人拔蘿蔔活動，沒想到報名人數暴增，吸引近2000名員工攜家帶眷，一起到農田裡拔蘿蔔，1萬條蘿蔔不到一小時就拔光光。台電表示，該項活動已成為另類尾牙傳統，每次舉辦都報名踴躍，大家都想在過年前搶到「好彩頭」！

    台電彰化區處委託彰化溪州農民契作白玉蘿蔔，每年春節前採收，今日早上9點，台電北區、南區及彰化區等近2000名員工和眷屬已經在溪州鄉三條國小集合，隨後浩浩蕩蕩前往蘿蔔田採收，現場雖有發給提袋，但根本不夠裝，不少「老鳥」帶著大袋、小袋裝好裝滿，人人滿載而歸。

    「許多台電人都會做蘿蔔糕了」台電彰化區處長黃振興說，白蘿蔔適合做蘿蔔糕，剛好過年食用，今年契作的面積約5分地，較去年4分地增加不少，可採收白蘿蔔逾1萬條，希望員工和眷屬們透過這次活動，享受田園與親情互動的樂趣。

    台電員工表示，這場「千人拔蘿蔔尾牙」活動是台電彰化營業處特有的傳統，源於20多年前蘿蔔市價慘跌，為幫助農民收入而展開契作，並邀請員工及家屬來採收，沒想到大家都喜愛上農家採收的樂趣，於是成為每年固定的尾牙活動。

    台電彰化區營業處連26年辦拔蘿蔔活動，今年吸引近2000名員工攜家帶眷參加，5分地大農田種有1萬條白蘿蔔，不到1小時就拔光。（記者陳冠備攝）

    台電彰化區營業處連26年辦拔蘿蔔活動，今年吸引近2000名員工攜家帶眷參加，5分地大農田種有1萬條白蘿蔔，不到1小時就拔光。（記者陳冠備攝）

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