苗栗縣春節垃圾清運時間公布 民眾請勿亂丟

苗栗縣春節垃圾清運時間出爐。示意圖。（民眾提供）

2025/01/11 18:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕農曆春節將至，屆時將有許多家戶忙著大掃除、除舊布新，相應清運垃圾需求也大。苗栗縣政環保局提供縣內各鄉鎮市春節垃圾收運時間讓民眾參考，請縣民依鄉鎮市公所提供清運時間表丟垃圾，清運時間若有異動，鄉親可洽所在地公所。

環保局彙整18鄉鎮市公所春節家戶垃圾清運資訊，苑裡、通霄、後龍、頭屋、西湖、三灣29日至31日停收垃圾；卓蘭、銅鑼、三義、獅潭29日至2月1日停收；苗栗市、竹南鎮則為29日至2月2日停收。

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另外，頭份、造橋與泰安為29日至31日、2月2日停收；公館停收時間為26日、1月29日至31日、2月2日停收；南庄為26、29、30日、2月1日停收；大湖則為29、30日停收。

至於春節期間巨大垃圾收運時間，請鄉親盡速先向所在地公所訂定時間，於春節前向清潔隊辦理預約登記清運。因應春節期間縣內主要風景區及觀光遊憩景點，遊客所產生垃圾，環保局表示，各地公所將排班派人清運，環保局亦將派員巡查督導，以確保環境整潔。

苗栗縣18鄉鎮市春節垃圾清運一覽表。（圖由環保局提供）

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