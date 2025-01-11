為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    住宿貴非國旅崩盤主因？ 網曝：「這項」是關鍵

    住宿價格高是國旅慘澹的主因嗎，引發討論，示意圖。（資料照）

    住宿價格高是國旅慘澹的主因嗎，引發討論，示意圖。（資料照）

    2025/01/11 20:52

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕疫情解封後，國旅人數不斷下滑，就連今年春節旺季的平均訂房率也不到4成。網友發文探討，許多人認為住宿價格高是國旅慘澹的主因，但他認為國旅崩盤不只是飯店問題而已。文章一出，引起網友議論，部分網友認為「貴不是重點，品質配得上一樣有人買單」。

    網友今日在PTT發文說，很多人認為國旅會慘澹只是因為飯店價格太高，但其實現在有不少便宜的特色民宿可以選擇，然而國旅卻仍不見起色，尤其疫情過後更是雪崩式下跌。原PO直言「老實說國旅崩盤早就不是飯店問題，現在就算飯店降價大促銷也救不了吧」？

    文章一出，不少網友反駁民宿也不便宜，「還可以的民宿都要3000以上，哪裡便宜了」、「一般民宿還要2至3千」、「民宿價錢我都可以在國外住飯店了」、「民宿也超貴好嗎」、「便宜的特色民宿？你要確欸」、「2000的品質，3000的價格，還是貴」、「特色民宿也超貴」。

    另外，網友紛紛提出其他國旅失敗的原因，「一個景點或活動成功了就全台都依樣畫葫蘆的抄啊，到處都差不多幹嘛跑遠」、「光是塞車找車位，貴到死的停車場就不爽」、「景點維護和管理也很差」、「老街複製貼上有什麼賣點？」、「夜市問題也多多，天價小吃宰觀光客也是」。

    其中，部分網友一致認為「旅遊品質」才是重點，「不光只是價錢 重點是沒有品質」、「不是，好玩的地方再貴也會住」、「早就有人說瑞士貴爛，但台灣一堆人去過，台灣這種高所得國家的消費型態，在乎的是品質，品質配得上高價一樣有人買單」、「貴跟便宜真的不重要，重要的是我要花錢花的開心」、「錢不是主要的問題，看一堆人寧願花大錢出國就知道，問題在於值不值得消費」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播