住宿貴非國旅崩盤主因？ 網曝：「這項」是關鍵

住宿價格高是國旅慘澹的主因嗎，引發討論，示意圖。（資料照）

2025/01/11 20:52

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕疫情解封後，國旅人數不斷下滑，就連今年春節旺季的平均訂房率也不到4成。網友發文探討，許多人認為住宿價格高是國旅慘澹的主因，但他認為國旅崩盤不只是飯店問題而已。文章一出，引起網友議論，部分網友認為「貴不是重點，品質配得上一樣有人買單」。

網友今日在PTT發文說，很多人認為國旅會慘澹只是因為飯店價格太高，但其實現在有不少便宜的特色民宿可以選擇，然而國旅卻仍不見起色，尤其疫情過後更是雪崩式下跌。原PO直言「老實說國旅崩盤早就不是飯店問題，現在就算飯店降價大促銷也救不了吧」？

請繼續往下閱讀...

文章一出，不少網友反駁民宿也不便宜，「還可以的民宿都要3000以上，哪裡便宜了」、「一般民宿還要2至3千」、「民宿價錢我都可以在國外住飯店了」、「民宿也超貴好嗎」、「便宜的特色民宿？你要確欸」、「2000的品質，3000的價格，還是貴」、「特色民宿也超貴」。

另外，網友紛紛提出其他國旅失敗的原因，「一個景點或活動成功了就全台都依樣畫葫蘆的抄啊，到處都差不多幹嘛跑遠」、「光是塞車找車位，貴到死的停車場就不爽」、「景點維護和管理也很差」、「老街複製貼上有什麼賣點？」、「夜市問題也多多，天價小吃宰觀光客也是」。

其中，部分網友一致認為「旅遊品質」才是重點，「不光只是價錢 重點是沒有品質」、「不是，好玩的地方再貴也會住」、「早就有人說瑞士貴爛，但台灣一堆人去過，台灣這種高所得國家的消費型態，在乎的是品質，品質配得上高價一樣有人買單」、「貴跟便宜真的不重要，重要的是我要花錢花的開心」、「錢不是主要的問題，看一堆人寧願花大錢出國就知道，問題在於值不值得消費」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法