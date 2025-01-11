上班領36K爽滑手機！她覺得心虛 過來人：別高興太早

網友說剛入職的工作，上班沒事做，都在滑手機，薪水卻有3萬6。示意圖，非當事人。（情境照）

2025/01/11 22:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高薪伴隨壓力大，相比之下，一份輕鬆且薪水尚可的工作似乎更理想。網友說剛入職一份工作，上班幾乎都沒事做，都在滑手機，薪水卻有3萬6，因此不解公司為何需要人手？文章曝光後，多數網友羨慕不已，但也有人說目前是「甜蜜期」，之後就會非常忙碌了。

前天網友在Dcard發文分享，入職兩個月的新工作非常輕鬆，幾乎整天沒事做，上班時間都在滑手機，連同事也覺得很閒，而且月薪有3萬6，試用期過後還會調薪，因此她領這份薪水感到有些心虛。她提到這個職位是公司擴編的，但不理解為何需要新增人手。雖然目前打算繼續待下去，但她擔心長期無聊會選擇換工作。

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文章曝光後，許多網友都羨慕不已並建議，「這是什麼職稱，也太好了吧」、「先撐一年，年後再思考不遲，找到喜歡的工作再跳，不然就繼續爽」、「很棒啊，一堆人想做」、「上班時間線上接案、搞副業啊，一樣工作八小時，領兩份薪水」、「待業中真羨慕」。

另外，其他網友認為這份工作仍處於「甜蜜期」，「才兩個月還難說，我現在的工作剛開始也是蠻閒的，閒到我把公司找得到的教育訓練影片都看完了。因為也很難把什麼很難很重要的事交給新人處理，之後事情就會慢慢多起來了」、「我到新公司的時候也是很閒，但現在部門合併，同事離職也不打算補人，把工作量分配給其他人，每個人的時間都被塞滿，沒辦法佔公司太久的便宜，公司都很會算的」。

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