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    仁武寒冬送暖物資多到「推車幫宅配」 還送上大紅包

    民眾推車排隊領取民生物資。（記者洪臣宏攝）

    民眾推車排隊領取民生物資。（記者洪臣宏攝）

    2025/01/11 18:40

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區公所今（11）日在仁武里里民活動中心舉辦「寒冬送暖」活動，與19家慈善單位合作，嘉惠低收入及邊緣家庭戶250戶，每戶拿到了19份民生物資，多到必須用推車幫忙送到門口，還領到了3400元紅包。

    仁武區公所與慈善單位的合作邁入第15年，今年寒冬送暖除發放價值125名的民生物資，還有現金及禮券85萬，共有19家慈善單位響應，市議員邱俊憲、江瑞鴻及仁武區里長聯誼會主席許有長及多位里長到場賀節。

    每戶可以領到19份物資，包括麵條、蜂蜜蛋糕、衛生紙、沙拉油等，公所員工及志工全程協助領取，東西多到得用推車幫送到門口，另外還可領到3400元現金及禮券，獨居者則由里長或里幹事送到家。現場結合衛生所提供胸部X光檢測、華山義剪、肩頸放鬆等貼心服務，讓弱勢家庭在年節前感受到來自社會的溫暖與關懷。

    仁武區長陳瑞勇代表市長陳其邁頒贈感謝狀，感謝所有支持者的熱心參與，呼籲更多社會力量加入這場愛心循環，讓溫暖不斷延續。

    慈善機構熱心參與，物資多到得用推車。（記者洪臣宏攝）

    慈善機構熱心參與，物資多到得用推車。（記者洪臣宏攝）

    民眾排隊領取物資。（記者洪臣宏攝）

    民眾排隊領取物資。（記者洪臣宏攝）

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