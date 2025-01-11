規定只能裝農會送的茄芷袋！彰化芬園拔蘿蔔 一堆人自備袋子裝到滿

彰化芬園千人免費拔蘿蔔，規定必須裝在發送的茄芷袋才能帶走，但不少人則是自備袋子裝好裝滿。（民眾提供）

2025/01/11 17:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣芬園鄉農會免費拔蘿蔔今天盛大登場，共吸引5000人來參與，明明規定所拔的蘿蔔只能裝在農會贈送的4000個茄芷袋才能帶走，結果卻有一堆民眾自備麻布袋或塑膠袋，全部裝好裝滿才離開，讓許多守規矩的民眾都大為搖頭，認為這是在小孩面前做了最差的示範。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，每年拔蘿蔔活動都大受歡迎，年年都擴大栽植面積，讓更多人都能夠來到芬園順道玩。今年為了行銷芬園，把場地移到寶藏寺附近，同步辦理農特產品展覽與青農市集，並改採線上與現場報名，今年也種了2.5公頃，約有5萬條蘿蔔可採。

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黃翊愷強調，由於以往有人拿麻布袋來裝蘿蔔，還用貨車來載，今年特別準備4000個茄芷袋來免費贈送，必須裝在茄芷袋的蘿蔔才能免費帶走，每個袋子粗估可裝20條菜頭，以今年蘿蔔市價每台斤2、30元來換算，每個茄芷袋可裝的菜頭市價約為4、500元，加上茄芷袋也是送的，民眾都應該能夠滿載而歸。

針對少數民眾自備麻布袋或是塑膠袋的行為，黃翊愷表示，將研議明年改變作法，也就是報名要繳報名費，再發放等值的園遊券，可以當場購買農特產品來消費，可以共創雙贏，避免極少數民眾不願遵守規定。

有民眾就表示，以為今年有發放茄芷袋的作法會比較好，也就是人人都可以拔到大蘿蔔，結果，有人不等時間到，就自行下田拔了起來。原本大多數人都是守規定，只敢放在茄芷袋，但只要有人拿出麻布袋或是塑膠袋，馬上就會有人默默從口袋拿出塑膠袋，跟著一起裝好裝滿，有人一拔好幾袋，把免費活動當成是自家的田，真是太誇張了。

彰化芬園千人免費拔蘿蔔，規定必須裝在發送的茄芷袋才能帶走，但不少人則是自備袋子裝好裝滿。（民眾提供）

彰化芬園免費拔蘿蔔活動吸引5000人參加，今年農會分送茄芷袋，裝在袋內才能帶走。（民眾提供）

彰化芬園免費拔蘿蔔活動吸引5000人參加，今年農會分送茄芷袋，裝在袋內才能帶走。（民眾提供）

民眾到彰化芬園免費拔蘿蔔，拔到超大蘿蔔好開心。（民眾提供）

彰化芬園免費拔蘿蔔年度盛會來了，今年吸引5000人來搶拔蘿蔔。（民眾提供）

彰化芬園免費拔蘿蔔年度盛會來了，今年吸引5000人來搶拔蘿蔔。（民眾提供）

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