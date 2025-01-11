為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寒冬中溫暖弱勢團體的心 立委吳琪銘攜手善心團體贈物資

    立委吳琪銘結合台電及會計師公會等單位發送物資給弱勢民眾。（記者翁聿煌攝）

    立委吳琪銘結合台電及會計師公會等單位發送物資給弱勢民眾。（記者翁聿煌攝）

    2025/01/11 17:38

    〔記者翁聿煌／新北報導〕全國各地近日迎來入冬最低溫，立法委員吳琪銘、議員彭一書，攜手台灣電力公司、會計師公會以及多家地方善心企業，11日共同舉辦歲末送暖活動，分發白米、食用油、砂糖、麵線等物資，關懷社會弱勢，讓大家過個溫馨的好年。

    吳琪銘表示，寒冬時節是許多弱勢家庭最艱難的時刻，他希望藉由此次活動，將社會的溫暖與愛傳遞給有需要的人，讓每個人都能感受到過年的歡樂氣氛，他感謝台電、會計師公會及地方企業的支持，讓民間力量與公部門可以共襄盛舉。

    吳琪銘強調，活動不僅僅是物資的發放，更是對鄉親的關懷與支持，未來他將持續結合更多資源，協助地方弱勢，讓愛與溫暖在每個角落流傳，他樂見送暖活動成功舉辦，展現善心不分你我，攜手合作的力量，也為社會注入更多正能量，未來他與團隊將繼續努力，用行動關懷鄉親，推動更多有意義的活動，為地方民眾帶來更多福祉。

    立委吳琪銘結合台電及會計師公會等單位發送物資給弱勢民眾，帶給大家溫暖的關懷。（記者翁聿煌攝）

    立委吳琪銘結合台電及會計師公會等單位發送物資給弱勢民眾，帶給大家溫暖的關懷。（記者翁聿煌攝）

    立法委員吳琪銘、議員彭一書，攜手台電、會計師公會及多家地方善心企業，舉辦歲末送暖活動，分發白米、食用油、砂糖、麵線等物資。（記者翁聿煌攝）

    立法委員吳琪銘、議員彭一書，攜手台電、會計師公會及多家地方善心企業，舉辦歲末送暖活動，分發白米、食用油、砂糖、麵線等物資。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播