寒冬中溫暖弱勢團體的心 立委吳琪銘攜手善心團體贈物資

立委吳琪銘結合台電及會計師公會等單位發送物資給弱勢民眾。（記者翁聿煌攝）

2025/01/11 17:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕全國各地近日迎來入冬最低溫，立法委員吳琪銘、議員彭一書，攜手台灣電力公司、會計師公會以及多家地方善心企業，11日共同舉辦歲末送暖活動，分發白米、食用油、砂糖、麵線等物資，關懷社會弱勢，讓大家過個溫馨的好年。

吳琪銘表示，寒冬時節是許多弱勢家庭最艱難的時刻，他希望藉由此次活動，將社會的溫暖與愛傳遞給有需要的人，讓每個人都能感受到過年的歡樂氣氛，他感謝台電、會計師公會及地方企業的支持，讓民間力量與公部門可以共襄盛舉。

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吳琪銘強調，活動不僅僅是物資的發放，更是對鄉親的關懷與支持，未來他將持續結合更多資源，協助地方弱勢，讓愛與溫暖在每個角落流傳，他樂見送暖活動成功舉辦，展現善心不分你我，攜手合作的力量，也為社會注入更多正能量，未來他與團隊將繼續努力，用行動關懷鄉親，推動更多有意義的活動，為地方民眾帶來更多福祉。

立委吳琪銘結合台電及會計師公會等單位發送物資給弱勢民眾，帶給大家溫暖的關懷。（記者翁聿煌攝）

立法委員吳琪銘、議員彭一書，攜手台電、會計師公會及多家地方善心企業，舉辦歲末送暖活動，分發白米、食用油、砂糖、麵線等物資。（記者翁聿煌攝）

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