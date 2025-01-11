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    寒冬送暖連23年不間斷 協和慈善基金會今再關懷弱勢

    寒冬送暖連23年不間斷，協和慈善基金會今再關懷弱勢。（苗縣府提供）

    寒冬送暖連23年不間斷，協和慈善基金會今再關懷弱勢。（苗縣府提供）

    2025/01/11 17:21

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣協和慈善基金會關懷弱勢，自2001年創立起，送餐給地方獨居或弱勢老人，後來甚至打造中央廚房，連前總統蔡英文也曾於2013年當選總統前擔任過一日志工。協和慈善基金會今天再度舉辦寒冬送暖活動，連23年不間斷，甚至不少國中小校長也擔任小幫手協助。

    協和慈善基金會今天於董事長林光清的母校、頭份國中舉辦活動，林光清攜手連年奉獻愛心的企業和社團募集民生物資，在活動中心設置13個攤位發放琳琅滿目的民生物資和日常用品，並有學生提供義剪服務，為頭份地區400多戶弱勢家庭送上溫暖與鼓勵。

    苗栗縣政府提到，由於林光清資助教育資源不遺餘力，累計逾8000萬元，因此今天有30多位國中小校長也加入慈善行列，一起出錢出力。

    參加盛會的苗栗縣長鍾東錦表示，社會進步，但也拉大了貧富的差距，他指示社政單位及公所斟酌調降中低收入戶的認定標準，並希望中央與地方調高補助額度，照顧到更多弱勢家庭；縣府正全面強化關懷據點、長照及日照等服務，還有一系列的嬰幼兒政策，期能同時照顧長輩和下一代。

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