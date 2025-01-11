新營波光節「好聲音」先嗨一波！歌唱比賽、逛市集 天天摸彩吃好料

南市議員蔡育輝（中）為13至25日首次舉辦「新營波光節好聲音」歌唱比賽系列活動宣傳，連13天天天抽獎、免費品嘗柳營鮮奶肉包和魚丸湯。（記者楊金城攝）

2025/01/11 17:23

〔記者楊金城／台南報導〕2025年台南新營波光節2月8日在新營天鵝湖親水公園開幕，現在起就要炒熱過年氣氛，市議員蔡育輝與新營區公所合作，1月13至25日首次舉辦「新營波光節好聲音」歌唱比賽、市集、伴手禮展售系列活動，連13天天天抽獎、免費品嘗柳營鮮奶肉包和魚丸湯，摸彩品高達1300項。

獎品有現金紅包500到2000元、小家電、伴手禮，光是液瞐電視就有7台，蔡育輝說，民眾只要天天來聽歌、看表演、逛市集，就有機會將獎品帶回家。

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台南市去年首辦新營波光節，燈景裝置藝術獲得好評，今年波光節從2月8日到3月16日舉辦。為了炒熱春節和波光節，蔡育輝與新營區公所、台南市政府合作籌辦為期13天的「新營波光節好聲音」歌唱比賽系列活動，今天（11日）宣傳造勢。

蔡育輝說，為振興大新營區的商機和地方發展，去年爭取台南市文化局舉辦第1屆新營波光節，獲得極大的回響，今年第2屆的夜間燈景藝術同樣精彩，舉辦好聲音歌唱系列活動，希望串聯鹽水月津港燈節、新營波光節、後壁台灣國際蘭展，帶動人潮到大新營區觀光。

新營波光節好聲音系列活動，13日先打頭陣登場，連續13天傍晚5點到9點半在天鵝湖廣場有歌唱比賽、社團表演、舞蹈表演、蘭花盆景展售和市集活動，晚上7點來聽歌就送摸彩券。

蔡育輝指出，每天還會免費提供柳營鮮奶肉包和魚丸湯品嘗，準備了65吋、50吋、43吋、32吋液晶電視共7台等1200多項大小獎品及紅包100包讓民眾摸彩，期待波光節愈辦愈盛大、地方愈來愈熱鬧。

2025年台南新營波光節2月8日將在新營天鵝湖親水公園開幕，圖為作品示意圖。（台南市文化局提供）

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