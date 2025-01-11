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    澎湖白沙自來水質有問題？洗衣服竟褪色 網友紛紛曝「災情」

    白沙洗衣服，都會出現衣服褪色問題。（宋昀芝議員提供）

    白沙洗衣服，都會出現衣服褪色問題。（宋昀芝議員提供）

    2025/01/11 18:08

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議員宋昀芝在臉書發文說，在白沙家中洗衣服，只要下水過後就褪色，到底是水質問題？洗衣精問題？還是洗衣機問題？希望外界能給出答案。網友紛紛將矛頭指向白沙地下水庫及抽取地下水品質。台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所說，水質符合標準，懷疑用戶有加漂白水或其他原因，需再進一步了解。

    員貝村長陳天瑞說，自來水長久以來鹹水味重，熱水器加熱棒平均使用不到8個月就要換新，新衣服第一次洗了就褪色；水電師傅換裝加熱棒時說，員貝村的自來水水質鈣化物太多了。也有網友認為是地下水庫水質硬度太高。

    另有網友指出，地下水庫水鹹化，各口深井水質也不太好，驗水期關掉不抽 ，沒驗水質就再打開抽，赤崁的RO機組再造水良率過低，機組老舊，可能只打開一組吧？漂白水、硫酸可能沒調配好自來水水質有問題；還有網友指稱，不銹鋼餐具、廚具清洗後容易生銹，馬桶沖水後，留下一層藍色水垢。

    台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所回應，目前白沙鄉供水全部抽取地下水，有些深井長期超抽，有鹽化及水質不佳所以停抽，而部分水源使用赤崁地下水庫水源。赤崁地下水庫是沒有被污染，只是也有海水滲透，而有氯鹽含量較高問題。為了改善白沙水質，正辦理從成功到白沙的供水管線工程，將以馬公海淡廠的水源供應白沙。

    白沙民眾視洗衣服為畏途，擔憂衣服會褪色。（宋昀芝議員提供）

    白沙民眾視洗衣服為畏途，擔憂衣服會褪色。（宋昀芝議員提供）

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