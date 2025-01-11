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    全台74.5萬噸裸露垃圾 桃園9.2萬噸居全國第四

    桃園3個掩埋場堆置9.2萬噸垃圾，全國排名第四，圖為觀音保障掩埋場。（環保局提供）

    桃園3個掩埋場堆置9.2萬噸垃圾，全國排名第四，圖為觀音保障掩埋場。（環保局提供）

    2025/01/11 17:31

    〔記者謝武雄／桃園報導〕環境部統計，截至去年底全台剩下75.5萬噸裸露垃圾待處理，環境部長彭啓明宣示，2026年底前要全面清理完畢，其中桃園市排名全國第四，也唯一進入前五名的直轄市，目前有裸露垃圾掩埋場包含觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖，數量約9.2萬噸，占全台12.3％。

    環保局長陳世偉表示，在欣榮焚化廠整改完成，加上觀音生質能中心開始運作，桃園市垃圾焚化處理已有多餘能量可以消化這些裸露垃圾，未來會配合中央政策，持續推動跨縣市區域垃圾互惠合作、源頭減量等多元處理方案，將逐年去化各掩埋場裸露暫置垃圾，並以安全為首要原則，達安全無風險之狀態。

    欣榮焚化爐去年整改後，2座爐每天可處理1350噸垃圾（含150噸事業廢棄物），生質能中心焚化爐每天可以處理660噸的垃圾（含260噸事業廢棄物），目前桃園市每天的垃圾量約1千2、3百噸之間，也就是說欣榮焚化爐能量大約可以處理桃園市每日所產生的垃圾量，生質能中心焚化爐能量可以去化掩埋場分篩打包垃圾，扣除焚化爐每年需要2個月的歲修等因素，桃園市一年可處理3至5萬噸的裸露垃圾，預估2到3年就可以處理完畢。

    陳世偉表示，生質能中心沒有啟用前，只要碰到欣榮焚化爐歲修，垃圾大都暫置在觀音保障等掩埋場，中央也補助4千多萬元，協助垃圾分篩打包及覆土，而欣榮焚化爐也沒有多的能量去處理堆置垃圾，才會使得觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖三個掩埋場的垃圾越堆越多。

    桃園3個掩埋場堆置9.2萬噸垃圾，全國排名第四，圖為觀音保障掩埋場。（環保局提供）

    桃園3個掩埋場堆置9.2萬噸垃圾，全國排名第四，圖為觀音保障掩埋場。（環保局提供）

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