竹市中華路往竹北方向機車與右轉車易衝突 民代籲檢討改善

新竹市中華路往竹北方向機車與右轉車輛易衝突，民代籲檢討改善。（市議員劉康彥提供）

2025/01/11 17:29

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉康彥與曾資程接到用路人陳情指出，中華路一段臨頭前溪橋前往竹北的路口，常有要直行竹北市的機車及要右轉前往左岸棒壘球場、狗狗公園的車輛發生衝突，此路口車流量大，加上常有砂石車等車，易與右轉車輛及機車交織，常讓機車族有壓迫感及有安全疑慮，兩人都會勘要求市府交通處提出解決之道，改善此處交通狀況。

竹市交通處表示，中華路一段與頭前溪橋路口為多叉路口，包含中華路一段、中華路一段2巷、往左岸入口以及上台68匝道等，往返縣市間的車流量龐大、車流動線複雜，市府於112年執行經國路時制重整計畫，已完成頭前溪橋至經國路四段全線路口車流量調查並重整號誌時制，該路口號誌時相已依各方向車流分配，難以再切分號誌秒數供各方向車流專用。

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交通處說明，市府也獲國土署補助辦理中華路一至三段道路改善規劃，將重新檢討全線車道配置、設置左轉附加車道、新增行人庇護島、行穿線退縮、停車避車彎及行人空間改善等，該路口將納入此計畫一併整體改善，待完成規劃後，將分期分段向國土署爭取工程費用辦理改善。

新竹市中華路往竹北方向機車與右轉車輛易衝突，民代籲檢討改善。（市議員劉康彥提供）

新竹市中華路往竹北方向的路口常發生機車與右轉車輛衝突狀況，民代籲檢討改善。（市議員劉康彥提供）

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