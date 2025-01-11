南科雙喜！去年營收破2兆、66對新人集團結婚 各界祝福也「催生」

南科管理局辦理集團結婚，66對新人步紅毯，在台上相互親吻，表達愛意，有些男女主角登場時，以活潑的姿勢，留下經典畫面。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/11 17:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南科在全球高速運算、人工智慧等新興應用技術需求的帶動下，去年營收突破2兆元，創歷來新高，今天舉行園慶活動，也辦理集團結婚，爆滿的親友團見證，66對新人步紅毯，互許終身，獻上祝福的國科會主委吳誠文等各級長官們都鼓勵多生育，台灣未來才有希望。

今年的園慶以「南科家值、AI領航」為主題，管理局長鄭秀絨感謝鄉親們的信任，讓擴建計畫相當順利，三期在2月後可能額滿，對向隅的業者很抱歉，未來會再努力爭取，開發好的地方來招商引資。

請繼續往下閱讀...

鄭秀絨表示，台積電AI晶片幾乎都在南科生產，影響了全球的順利運轉，讓園區具「國安」等級般的舉足輕重

她笑稱，有任何風吹草動，美國準總統川普可能也要緊張。

鄭秀絨提到，集團結婚已邁入第21屆，累計促成了655對佳偶，估算產下上千名「晶圓寶寶」，今年66對新人報名秒殺，活動深受歡迎。

鄭秀絨說，管理局努力推動友善的工作職場，也包含對員工子女的照顧、教育，除國小到高中的實驗學校外，還有非營利幼兒園、托嬰中心等，提供最佳服務，不用怕下一代生養的問題。

鄭秀絨指出，南科園慶很接地氣，像是鄉親的同樂會，但節目內容豐富、精彩，這也管理局廣場重新改造後首辦的大型活動，未來希望引進小農市集，與週邊一起共榮。

不僅鄭秀絨鼓勵新人「增產報國」，國科會主委吳誠文、台南市副市長葉澤山與台灣科學園區科學工業同業公會理事長邱銘乾等，在致詞時，除了獻上祝福，也都努力「催生」。

管理局邀請藝人李千娜擔任婚禮歌手，並安排系列的精彩表演，現場外還有傳統竹編的展示，以及系列親子DIY體驗、書法名家寫春聯、各式園遊會攤位，相當熱鬧。

南科管理局辦理集團結婚，66對新人步紅毯，在台上相互親吻，表達愛意，有些男女主角登場時，以活潑的姿勢，留下經典畫面。（記者吳俊鋒攝）

南科管理局辦理集團結婚，66對新人步紅毯，在台上相互親吻，表達愛意，有些男女主角登場時，以活潑的姿勢，留下經典畫面。（記者吳俊鋒攝）

南科管理局舉辦園慶暨集團結婚，現場相當熱鬧。（記者吳俊鋒攝）

管理局邀請知名藝人李千娜擔任婚禮歌手，炒熱氣氛。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法