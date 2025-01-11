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    揮毫贈春聯玩創意「乖」字加「、」 家長秒懂：很需要

    台南市書法學會應台灣府城隍廟之邀，今天在廟前為民眾現場揮毫贈春聯，書法師們大玩創意。（記者王姝琇攝）

    台南市書法學會應台灣府城隍廟之邀，今天在廟前為民眾現場揮毫贈春聯，書法師們大玩創意。（記者王姝琇攝）

    2025/01/11 17:09

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市書法學會應台灣府城隍廟之邀，今天在廟前為民眾現場揮毫贈春聯，書法師們大玩創意，有的在「乖」字加「、」代表「乖一點」；5個吉字取諧音梗「五吉（台語「有錢」）」，吸引民眾搶排，還有各種融入蛇型態的字體也大受歡迎，現場相當熱鬧。

    台灣府城隍廟今天舉辦現場揮毫贈春聯活動，力邀台南市書法學會書法名師現場揮毫，自學書法的台灣府城隍廟顧問趙長助也來共襄盛舉，還有12塊全新設計的蛇年春聯拓印板模，並邀民眾執毛筆簽名入場，感受書寫書法的韻味，不僅有來自外縣市民眾參加，還有日籍學生共襄盛舉。

    台南市書法學會書法家吳文凱表示，每位書法家都使出看家本領，除各自擅長的字體之外，也特地融入許多創意發想來滿足民眾要求，讓大家都能感受到滿滿年味。其中，曾郁珺老師所書寫的「乖」字加「、」代表「乖一點」，許多家長秒懂且直呼：「很需要！」5個「吉」字取諧音梗「五吉（台語「有錢」）」，還有融入蛇行字體或插畫的各式春聯都大受歡迎。

    安平開台天后宮亦舉辦揮毫迎春慶新年活動，並結合國樂與茶藝展現茶道藝術，茶席前200名參加者另獲廟方贈送「媽祖茶杯」。安平圖書館則舉辦「乙巳蛇年借書贈春聯」，凡借書達20冊的前30名讀者可獲得限量版的7字吉語春聯；現場借書不限冊數可獲得手書4字或單字吉語斗方。

    日籍學生共襄盛舉在入口處用毛筆簽名，並用日文書寫新年快樂等祝福語。（記者王姝琇攝）

    日籍學生共襄盛舉在入口處用毛筆簽名，並用日文書寫新年快樂等祝福語。（記者王姝琇攝）

    台灣府城隍廟今天舉辦現場揮毫贈春聯活動，民眾參與踴躍。（記者王姝琇攝）

    台灣府城隍廟今天舉辦現場揮毫贈春聯活動，民眾參與踴躍。（記者王姝琇攝）

    台灣府城隍廟祭出12塊全新設計的蛇年春聯拓印板模。（記者王姝琇攝）

    台灣府城隍廟祭出12塊全新設計的蛇年春聯拓印板模。（記者王姝琇攝）

    書法家曾郁珺的「乖」字加「、」代表「乖一點」創意春聯，意外獲得現場家長共鳴。（記者王姝琇攝）

    書法家曾郁珺的「乖」字加「、」代表「乖一點」創意春聯，意外獲得現場家長共鳴。（記者王姝琇攝）

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