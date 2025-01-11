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    福智教育園區學生種玉米 邀周邊居民一起收成現煮現吃

    古坑鄉福智教育園區舉辦食農教育體驗活動，學生種植的3萬7000株玉米邀請左鄰右舍一起收成。（記者李文德攝）

    古坑鄉福智教育園區舉辦食農教育體驗活動，學生種植的3萬7000株玉米邀請左鄰右舍一起收成。（記者李文德攝）

    2025/01/11 16:45

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑鄉福智教育園區占地10公頃左右，周圍都是農田，學生去年9月在0.6公頃有機農田栽種3萬7000株玉米，先後經歷山陀山、康芮颱風屹立不搖，今天開放周邊居民採收，吸引超過千人。校方說，未來將把園區打造為護生、生命及生態的基地。

    福智教育園區舉辦「有corn來幫忙嗎？」食農教育五感體驗活動，吸引超過千名鄰里居民參加，一同下田採收玉米，挑玉米、煮玉米，半天的親子活動讓大眾暫時遠離3C產品誘惑。

    高二學生何冠廷說，去年9月帶著國小部學弟妹一起種3萬7000株玉米，接連遇到颱風，玉米苗被強風吹斜，所幸最後能夠順利長大。學生何秉鈞說，玉米蟲多，特別在兩片玉米田之間再種高麗菜、白蘿蔔，互利共生，是最大規模不噴農藥、友善種植的農田，印象深刻。

    福智教育園區說，園區多年來以心靈成長為主，規劃多樣環境教育及食農教育，目前也正逐步規劃園區成為護生、生命及生態教育的分享基地。

    古坑鄉福智教育園區學生種植了3萬7000株玉米。（記者李文德攝）

    古坑鄉福智教育園區學生種植了3萬7000株玉米。（記者李文德攝）

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