新版財劃法恐衝擊科研 國科會將支持學界基礎研究資源

新版財劃法修惡，衝擊中央政府各項預算，包含科技預算等也恐被刪減，學者擔心研究計畫暫停、研究助理被解聘，國科會則強調，會盡力支持基礎科研經費。（資料照）

2025/01/11 17:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕藍白立委在立法院推出「新版財劃法」，將中央政府預算拿走3千多億元撥給地方政府，影響各部會與各層面，包含學界科研經費，已有教授擔憂旗下研究助理恐被解聘，國科會日前也預估今年預算約200億元受影響，但強調經費配置上會支持學研界基礎研究資源，避免損及我國科研能量。

藍白立委挾人數優勢，在立法院三讀通過新版財劃法，挪走中央一年3753億元，要撥給各地方政府，影響各行政部門今年度預算編列，國科會依主計總處估算的28％縮減，檢視科技預算按比例縮減，約受影響200億元。

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而學者科研計畫中，除了國科會提供經費，也會執行其他中央或地方政府委託的科研案，如中山大學生物科學系副教授顏聖紘已在日前接獲農業部通知，研究計畫刪除金額12％；農業部證實，因新版財劃法影響，預扣今年的科技經費因應。

對此，台灣師範大學英語系教授黃涵榆表示，雖然政府的年度預算還卡在立法院，新的財劃法也還沒正式生效，但已經擠壓到各部會單位的預算執行，舊有的計畫經費會被刪減、新年度的經費暫停，研究助理被解聘已是可預期的事，社群媒體上也已陸續有研究助理表達無奈和不滿。

對於新版財劃法衝擊，國科會表示，114年度中央政府總預算案已送立法院審議中，至財政收支劃分法修法後相關事宜，將研議後處理。目前並無通知（計畫經費刪減）等情事。

但國科會說，如財劃法草案通過後，而對科技預算額度造成影響，國科會將秉持支持基礎科研的任務，於經費配置上儘力支持學研界基礎研究資源，避免損及我國科研能量，以利台灣長遠科技發展。

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