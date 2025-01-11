民進黨苗栗縣黨部攜手民間寒冬送暖 讓弱勢家庭感受社會溫暖

民進黨苗栗縣黨部與苗栗縣議員羅貴星福服務處、隆承企業社等單位，在銅鑼鄉舉辦「寒冬送暖．人間有愛」活動，致贈弱勢家庭民生用品。（民進黨苗栗縣黨部提供）

2025/01/11 16:48

〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨苗栗縣黨部為響應總統賴清德鼓勵深入民間，寒冬送暖精神，今（11）日與苗栗縣議員羅貴星服務處、隆承企業社等單位，在銅鑼鄉舉辦「寒冬送暖．人間有愛」活動，致贈民生用品給100戶弱勢家庭，傳遞濃濃的人情味，讓他們感受社會各界暖暖的關懷。

活動現場除提供米、麵、油等民生必需品，也準備了熱湯，供民眾享用，讓參與者在寒冷的天氣中感受到來自社會的溫暖。羅貴星表示，這項活動已舉辦多年，盼透過此活動，在農曆過年前為弱勢家庭帶來些許溫馨與希望。

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民進黨苗栗縣黨部主任委員陳詩弦指出，感謝主辦單位用心舉辦，台灣社會最美的風景就是一群善良的人，大家齊心協助政府，發揮民力無窮的精神，來照顧社會中需要照顧的鄉親，未來將繼續舉辦，達到「以愛相連，溫暖苗栗」的目標。

參與送暖活動的富農農產場運銷合作社理事主席陳弘智也說，農產運銷合作社未來也會持續參與更多類似的關懷活動，並邀請更多社會人士參與，讓愛心不斷擴大。

民進黨苗栗縣議員羅貴星等人（左4），致贈民生用品給弱勢家庭。（民進黨苗栗縣黨部提供）

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