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    台鐵第三雙溪橋改建快完工！6月可切換 不再怕大雨淹水

    第三雙溪橋改建工程新西正線已在去年12月15日順利切換完成，正進行原西線軌道拆除。（台鐵公司提供）

    第三雙溪橋改建工程新西正線已在去年12月15日順利切換完成，正進行原西線軌道拆除。（台鐵公司提供）

    2025/01/11 16:29

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（11日）宣布，第三雙溪橋改建工程新西正線去年12月15日順利切換完成，正進行原西線軌道拆除；新東正線由施工隊鋪設南北125公尺延伸段軌道，預定2月底交付電力隊、號誌隊接續施工，4月完成新電車線系統架設及號誌電纜布設，5月完成啟用前自主檢查及聯合檢查，預定6月辦理新東正線軌道切換、啟用。

    改建工程是台鐵公司執行「易淹水地區水患治理計畫」，進而考量整體規劃與改善強化鐵路橋梁結構，就現有第三雙溪橋及新社橋通洪斷面及耐震力不足部分，加強安全防護與防災措施，以符合雙溪河水系統整治計畫，辦理鐵路行車安全改善計畫「宜蘭線第三雙溪橋及新社橋改建工程」。

    台鐵公司指出，目前施工中的新東正線在新西正線及原東正線之間，緊臨營運中的軌道，一律必須利用夜間施工，團隊需克服東北角地區多雨的天候環境與施工困難，做好臨軌施工防護與維護行車安全。

    台鐵公司說，後續新東正線利用夜間封鎖時間帶施工時，務必依臨軌施工作業安全規定SOP落實辦理，以確保行車安全。另外，近年極端氣候影響度擴大，後續軌道切換作業，應控管於今年汛期前完成，避免災害發生。

    台鐵公司說，春節疏運將至，期勉工、電單位落實辦理相關路線巡檢及設備維護工作，以確保今年春節連續假期列車準點疏運順暢。

    第三雙溪橋改建工程新西正線已在去年12月15日順利切換完成，正進行原西線軌道拆除。（台鐵公司提供）

    第三雙溪橋改建工程新西正線已在去年12月15日順利切換完成，正進行原西線軌道拆除。（台鐵公司提供）

    第三雙溪橋改建工程新西正線已在去年12月15日順利切換完成，正進行原西線軌道拆除。（台鐵公司提供）

    第三雙溪橋改建工程新西正線已在去年12月15日順利切換完成，正進行原西線軌道拆除。（台鐵公司提供）

    第三雙溪橋改建工程新西正線已在去年12月15日順利切換完成，正進行原西線軌道拆除。（台鐵公司提供）（

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