高雄三鳳中街年貨大街開場 首批陳其邁蛇年小紅包發出

高雄市長陳其邁今親臨三鳳中街商圈過好年活動，首度發放蛇年小紅包，提前跟市民拜早年。（高市府提供）

2025/01/11 16:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025高雄過好年系列活動，今天由三鳳中街的「蛇轉乾坤．年貨滿門」率先登場，市長陳其邁專程到場向民眾與商家賀年，並發出第一批蛇年小紅包，吸引大批民眾排隊領福氣。

陳其邁表示，近年來各大商圈努力有目共睹，歷經前幾年疫情影響後，迎來了新高峰；商圈與市府攜手推出各種活動，包括演唱會經濟結合商圈夜市券發放等，均吸引大量歌迷湧入消費，促進商圈業績顯著成長。

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他提到連續兩年在中央公園周邊舉辦的「聖誕生活節」，今年度人潮高達36萬人，商圈代表攤位設置超過70個，展示高雄商圈優質商品與獨有特色，促使商圈人潮逐漸回流並持續增溫。

三鳳中街主委伍進昌指出，今年過年較早，年貨買氣很早湧現，今年年貨整體價位相當平穩，歡迎大家來三鳳中街採買。

陳其邁今也在三鳳中街前送出第一批蛇年小紅包，首位領到小紅包的蘇小姐表示，一直都有持續關注市府活動，今天早上7點就來排隊，見到市長並領到新春第一個蛇年小紅包非常開心，領完紅包也會在三鳳中街採買年貨。

經發局表示，今年高雄過好年共有27處商圈參與，後續各商圈將接棒陸續推出春聯拓印、DIY 手作、舞台表演及年貨市集等精彩活動，為市民與遊客打造充滿創意與趣味的文化體驗，不僅能採買高品質年貨，還能參與手作互動，共享歡樂年節，詳情可至經發局臉書（https://www.facebook.com/edbkh）。

高雄市長陳其邁、多位立法委員、康裕成議長、曾俊傑副議長及多位在地議員親臨三鳳中街過好年活動，宣告三鳳中街年貨大街正式起跑。（高市府提供）

三鳳中街是南部最大的年貨大街。（市府提供）

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