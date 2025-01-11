台中公車站僅設1成候車亭 獅子會捐建「旗艦級」

大里仁愛醫院前候車亭，夜燈溫暖被民眾稱讚為「旗艦級」車亭。（記者黃旭磊攝）

2025/01/11 16:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市府統計，市區有7231座公車站，其中僅有1113站設置候車亭供民眾遮風避雨，大里崇光獅子會募款97萬元，在大里仁愛醫院前興建長10公尺公車候車亭，民進黨台中市議員張芬郁、李天生在寒風中剪綵，稱讚乳白色造型夜燈溫暖為「旗艦級」車亭。張芬郁說，大里區僅設38座候車亭，設置率僅一成三，實在太少了，交通局感謝各界捐贈並將持續改善站內電子設施。

國際獅子會300C-2區大里獅子會，去年捐贈光正國中及仁化工業區附近候車亭，今天再由大里崇光獅子會，捐贈仁愛醫院前候車亭給市府，分區主席嚴國隆也捐贈百部輪椅給大里仁愛、太平賢德醫院及台中市私立惠明盲校，獅子會第七專區主席黃宇銘及交通局專委陳文政在寒風中趕往剪綵。

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張芬郁強調，強烈大陸冷氣團持續南下，下週還會更冷，台中公車站僅一成五設置候車亭，大里有292座公車站，僅設38座候車亭，車亭設施老舊簡陋，民眾被冷風吹到不行，感謝去年12月，大里獅子會長林志昇先在仁化路捐贈候車亭，大里崇光獅子會再捐贈第二座。

新候車亭採雙對稱車亭設計，防風玻璃鐫刻捐建緣由，乳白色流線造型，入夜輔以照明投射被路人堪稱「旗艦級」候車亭，可望成為國光路新地標。

市府交通局指出，感謝社會各界捐贈候車亭，先前仁化派出所斜對面候車亭，被民眾抱怨夜間沒電，看不到候車電子資訊看板，已向台電申請送電讓民眾看到智慧型站牌。

黃宇銘強調，仁愛醫院臨國光路公車候車亭老舊簡陋，患者及家屬需忍受風雨、日曬，且候車椅只容4人擠坐，距離馬路太近，往來車輛呼嘯而過危險，獅友們募集97萬元，委由第33屆大里崇光獅子會會長蘇峯錫設計監造，讓民眾享受安全舒適等車環境。

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