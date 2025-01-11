台中3區同日拔蘿蔔 立委江啟臣、何欣純與民同歡

梧棲農會連續多年舉辦拔蘿蔔活動。（記者張軒哲攝）

2025/01/11 16:54

〔記者張軒哲／台中報導〕近期各地拔蘿蔔活動陸續登場，梧棲區農會今日上午在梧棲區梧南路龍安宮旁農田舉辦「五七蘿蔔日－2025農趣拔蘿蔔」活動，立法院副院長江啟臣於石岡農村參加拔蘿蔔體驗。民進黨立委何欣純也大里區下田與民眾同歡拔蘿蔔，場面熱鬧。

梧棲農會連續多年舉辦拔蘿蔔活動，今日活動現場舉辦農趣市集、名師春聯揮毫，重頭戲親子拔蘿蔔吸引約2千人挽袖下田拔蘿蔔，不少人全家動員，大家滿載而歸。

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石岡區公所、石岡區農會今舉辦「石岡好採頭、做伙來七逃」活動，江啟臣指出，連續兩年來跟鄉親們一起「新年拔菜頭、全年好彩頭」，踩在軟軟的田裡拔蘿蔔，濕滑難走，但自己可是專業的農家子弟，拔蘿蔔點都不難。

大里區夏田社區發展協會今日也舉行拔蘿蔔活動，吸引大批親子參加，眾人裝滿一大袋蘿蔔回家，也在油菜花繽紛花海拍照，洋溢新年喜氣。民進黨立委何欣純也下田與民眾同歡。

立法院副院長江啟臣（左）於石岡農村參加拔蘿蔔體驗。（記者張軒哲攝）

立委何欣純（右）於大里區下田與民眾同歡拔蘿蔔，場面熱鬧。 （記者張軒哲攝）

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