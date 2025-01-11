為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中3區同日拔蘿蔔 立委江啟臣、何欣純與民同歡

    梧棲農會連續多年舉辦拔蘿蔔活動。（記者張軒哲攝）

    梧棲農會連續多年舉辦拔蘿蔔活動。（記者張軒哲攝）

    2025/01/11 16:54

    〔記者張軒哲／台中報導〕近期各地拔蘿蔔活動陸續登場，梧棲區農會今日上午在梧棲區梧南路龍安宮旁農田舉辦「五七蘿蔔日－2025農趣拔蘿蔔」活動，立法院副院長江啟臣於石岡農村參加拔蘿蔔體驗。民進黨立委何欣純也大里區下田與民眾同歡拔蘿蔔，場面熱鬧。

    梧棲農會連續多年舉辦拔蘿蔔活動，今日活動現場舉辦農趣市集、名師春聯揮毫，重頭戲親子拔蘿蔔吸引約2千人挽袖下田拔蘿蔔，不少人全家動員，大家滿載而歸。

    石岡區公所、石岡區農會今舉辦「石岡好採頭、做伙來七逃」活動，江啟臣指出，連續兩年來跟鄉親們一起「新年拔菜頭、全年好彩頭」，踩在軟軟的田裡拔蘿蔔，濕滑難走，但自己可是專業的農家子弟，拔蘿蔔點都不難。

    大里區夏田社區發展協會今日也舉行拔蘿蔔活動，吸引大批親子參加，眾人裝滿一大袋蘿蔔回家，也在油菜花繽紛花海拍照，洋溢新年喜氣。民進黨立委何欣純也下田與民眾同歡。

    立法院副院長江啟臣（左）於石岡農村參加拔蘿蔔體驗。（記者張軒哲攝）

    立法院副院長江啟臣（左）於石岡農村參加拔蘿蔔體驗。（記者張軒哲攝）

    立委何欣純（右）於大里區下田與民眾同歡拔蘿蔔，場面熱鬧。 （記者張軒哲攝）

    立委何欣純（右）於大里區下田與民眾同歡拔蘿蔔，場面熱鬧。 （記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播