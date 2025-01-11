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    首頁　>　生活

    「打開家門 讓愛住進來」 苗縣授證寄養家庭與表揚

    苗栗縣副縣長邱俐俐（左3）等人，表揚榮譽退休家庭，肯定他們的付出。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣副縣長邱俐俐（左3）等人，表揚榮譽退休家庭，肯定他們的付出。（記者張勳騰攝）

    2025/01/11 17:03

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府及苗栗家扶中心感謝寄養家庭服務熱忱，今（11）日舉辦今年寄養家庭授證暨資深表揚典禮，表揚今年度6戶資深寄養家庭、榮譽退休家庭2戶並授予41戶寄養家庭許可證書；苗縣府邀請社會大眾一起投入寄養服務行列，讓更多的年輕新血加入寄養團隊，歡迎有興趣的家庭「打開家門 讓愛住進來」。

    苗縣府推動「兒童及少年寄養家庭安置服務」自1991年委託苗栗家扶中心辦理迄今34年，去年度寄養家庭共提供74名兒少照顧服務，其中18名為新增安置、19名結束安置。74名寄養個案中，學齡前兒童佔47%，身心障礙者佔15%、發展遲緩者佔27%、注意力缺失及過動疾患者佔16%。

    副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠等人頒獎表揚2戶榮譽退休家庭，以及6戶資深寄養家庭，其中包括服務滿25年1戶、滿15年4戶、滿10年1戶，感謝他們以無私奉獻的精神擔負起這項高難度且具挑戰的工作，讓冷冰冰的工商社會充滿人本溫度。

    苗縣府指出，寄養家庭需經過7種主題課程共11場次的職教育訓練，總時數72小時，透過課程活化及提升照顧寄養童的技巧及知能，更有能量去引導孩子和正向教養，以提升照顧品質；苗縣府並申請中央家外安置強化計畫，定期召開在地評估小組會議討論兒少照顧分級，提供適切服務強化、支持寄養家長照顧兒少。

    苗栗縣副縣長邱俐俐（中）、苗栗市長余文忠（左）表揚資深寄養家庭。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣副縣長邱俐俐（中）、苗栗市長余文忠（左）表揚資深寄養家庭。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府舉辦寄養家庭授證，以及表揚資深寄養家庭等。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府舉辦寄養家庭授證，以及表揚資深寄養家庭等。（記者張勳騰攝）

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