宜蘭家扶寒冬送暖健走送年菜 單親雙寶媽直呼很幸福

宜蘭家扶辦寒冬送暖健走活動，2000多名親子不畏寒流熱情參與。（宜蘭家扶提供）

2025/01/11 16:22

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭家扶中心今天舉辦寒冬送暖活動，共有近100個公私部門響應，邀請650戶扶助家庭參與親子健走，並致贈每戶1組愛心年菜。獨力扶養1對雙胞胎的媽媽，帶著孩子全程參加，看到稚子期待滿足的神情，分享「真的很幸福！」

宜蘭家扶中心寒冬送暖今年結合健走、親子闖關、年菜及生活物資和愛心紅包等元素，邀請弱勢兒童家庭及民眾，感受來自社會大眾的溫暖與關懷，雖遇強烈冷氣團，卻絲毫不減熱情，吸引2000多人與會。今年共提供每戶弱勢家庭1組愛心年菜、1份500元紅包及1組包括衛生紙、沐浴乳、洗髮精等生活物資。

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宜蘭家扶中心主委胡飛虎說，今年選在冬山火車站下舉辦，方便縣內各地扶助家庭前來，除鼓勵家長帶孩子參加健走及闖關活動外，還能把豐富年菜帶回家，並感謝將近100個主辦、協辦及協力單位響應，傳遞社會滿滿的愛。

親自帶著就讀幼兒園雙胞胎的媽媽說，自己平時忙於工作，感謝家扶辦理寒冬送暖，讓她有機會能和小孩一起留下珍貴回憶，尤其領到年菜後，稚子迫不及待想要享用的興奮臉龐，實在備感幸福。

宜蘭家扶中心舉辦寒冬送暖活動，今年共有近100個公私部門響應，邀請650戶扶助家庭參與親子健走，並致贈每戶一組愛心年菜。（宜蘭家扶提供）

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