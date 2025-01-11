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    《人工生殖法》修法草案送政院待審議 代孕脫鉤將重啟公聽會

    國健署長吳昭軍今（11日）證實，將「代理孕母」脫鉤的草案月初已送進行政院，至於「代理孕母」未來是否另立專法、或再次修法，仍待社會共識討論。 （資料照）

    國健署長吳昭軍今（11日）證實，將「代理孕母」脫鉤的草案月初已送進行政院，至於「代理孕母」未來是否另立專法、或再次修法，仍待社會共識討論。 （資料照）

    2025/01/11 16:10

    〔記者邱芷柔／台北報導〕目前我國「人工生殖法」僅適用於異性戀夫妻，隨著社會變遷，為滿足多元需求，衛福部去年5月預告修正草案。國健署長吳昭軍今（11日）證實，將「代理孕母」脫鉤的草案月初已送進行政院，至於「代理孕母」未來是否另立專法、或再次修法，仍待社會共識討論，國健署無預設立場、也未安排相關期程。

    衛福部去年5月14日預告人工生殖法修正草案，適用對象擴及同婚、單身女性、代理孕母等3族群，不過預告期滿後，各界對於開放代理孕母質疑聲浪不斷，國健署考量涉及委託人、代孕子女、代理孕母等多方複雜權益後，將相關爭議條文脫鉤處理。

    吳昭軍說，新版「人工生殖法」草案涵蓋除了代孕以外的對象，並以保障子女最佳利益為優先考量。由於對於代理孕母有很多正反意見，因此決定將這部分脫鉤，草案已在1月初送交行政院審議，待行政院完成審議後，就會送到立法院，不過這個會期剩下的時間不多，因此短期內上路可能性不高。

    對於未來是否會另立專法來處理代孕問題，吳昭軍強調，無論是立專法還是再次修法都有可能，如果社會共識難以達成，這項議題也有可能被擱置。代孕與新版草案脫鉤，代表所有討論都要重新開始，包括召開專家會議和公聽會等來收集更多意見。

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