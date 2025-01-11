雲林U4等級危橋剩7座 地方盼盡速挹注經費維修

雲林縣內U4等級危險橋梁僅剩7座，目前縣府管轄的四湖海新橋已獲中央核定經費，將重建。（記者李文德攝）

2025/01/11 16:28

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府2022年委託廠商共檢測1428座橋梁，有85座待維修，已陸續發包，列為U3等級剩18座，將於今年初完成維修，另有3座U4等級危橋改建中。縣府交通工務局統計，剩7座U4危橋需拆除重建，除四湖海新橋獲補助外，其餘6座需經費挹注。立委丁學忠日前邀交通部公路局副局長林聰利到雲林會勘，爭取村里道路橋梁也能納入補助範圍。林聰利表示，今年起把村里道路橋梁納入改善範圍，預計3年投入15億元預算，補助全國地方政府改善，盼屆時全國沒危險橋梁。

縣府交工局長汪令堯表示，宜蘭南方澳大橋意外後，雲林縣2022年在針對縣內橋梁進行盤點，當時U4橋梁（需緊急處理維護）有16座、U3（一年內要派修）有322座。目前為止U3橋梁將在今年初完成最後一批18座維修，U4橋梁目前有3座改建中，剩四湖海新橋、台西N17、N18等7座危橋尚未修復。

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汪令堯表示，除海新橋為縣府管轄外，其餘皆為地方公所管轄，因U4等級危橋主要位處沿海，長期漲退潮乾溼交替，橋梁及橋面因鹽害破損。目前四湖海新橋已獲中央補助1.15億元，地方自籌2100萬元將重建，其餘6座待補助。去年凱米風災，行政院長卓榮泰到雲林視察時，縣長張麗善曾當面請命，盼能得到補助。

立委丁學忠日前邀請公路局副局長林聰利到縣內U4危橋會勘，盼其餘6座危橋能得補助範圍，林當場表示將全力協助。

林聰利表示，有部分村里的道路橋梁是地方公所管轄，但因經費拮据無法順利改善，因此交通部今年起把村里道路橋樑納入改善範圍內，預計3年將投入15億預算，補助全國地方政府，期盼3年後全國沒危險橋梁。

雲林縣內U4等級危險橋梁僅剩7座，目前縣府管轄的四湖海新橋已獲中央核定經費，將重建。（記者李文德攝）

雲林縣內U4等級危險橋梁僅剩7座，縣府管轄的四湖海新橋已獲中央核定經費將重建，其餘6座危橋需經費挹注修復。圖為台西N17。（記者李文德攝）

雲林縣內U4等級危險橋梁僅剩7座，縣府管轄的四湖海新橋已獲中央核定經費將重建，其餘6座危橋需經費挹注修復。圖為台西N17。（記者李文德攝）

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