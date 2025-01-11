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    竹市慈雲路迴轉道指示不清成常釀車禍 議員籲增設安全設施

    新竹市慈雲路橋下的迴轉道常因指示不清成車禍事故殺手，市議員劉彥伶要求市府增設安全設施，避免人車衝突。（記者洪美秀攝）

    新竹市慈雲路橋下的迴轉道常因指示不清成車禍事故殺手，市議員劉彥伶要求市府增設安全設施，避免人車衝突。（記者洪美秀攝）

    2025/01/11 15:51

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員劉彥伶接獲用路人反映，指慈雲路往竹科方向的迴轉道因指示號誌不清楚及柵欄影響視線，經常造成車輛在此處發生車禍，甚至因車道的指示讓駕駛容易誤判開錯車道而讓車子毀損，她與市府交通處會勘後，要求增設各種安全設施，避免再有車輛或用路人因指示不清而發生事故。

    交通處表示，慈雲路是進入新竹科學園區的重要路廊之一，每天上午尖峰經慈雲路的車流約6500輛，為改善此處交通狀況，近2年已陸續完成危險路口改善，其中慈雲路橋下由於停車場為開放空間，經常有民眾為了方便而違規穿越道路，導致駕駛人閃避不及而發生事故，因此設計金屬柵欄，避免行人穿越，然而又有民眾反映，新建金屬柵欄造成行車視線被遮蔽，市府後續會調整高度。

    劉彥伶說，此處因行人沒有走斑馬線直接過馬路，很容易造成人車衝突，且因為指示不清，許多汽車駕駛開錯道導致車子毀損，甚至有車主當場爆胎。另有民眾指出，時常有車輛從紫竹宮旁人行道硬闖進慈雲路停車場，用路人即使走在人行道時，也會被突然衝出的車子嚇到且相當危險。

    對此，交通處已先行裝上軟桿，並針對分隔島做警示設施，將容易刮破輪胎的障礙物清除，劉彥伶要求市府要盡速改善，不然同樣的狀況一而再、再而三的發生。

    交通處表示，慈雲路橋下包含車輛迴轉道（往好市多方向）、停車場出入口及行人穿越道（慈雲路）等處所，為避免車輛壓到路緣石，將增設軟桿提醒駕駛人，而為避免行人違規穿越停車場，也在停車場兩側增設欄杆阻絕。預計農曆春節後辦理工程改善，調整行穿線位置、迴轉道動線及停車場出口動線，改善此處交通狀況。

    新竹市慈雲路橋下的迴轉道常因指示不清成車禍事故殺手，市議員劉彥伶要求市府增設安全設施，避免人車衝突。（劉彥伶提供）

    新竹市慈雲路橋下的迴轉道常因指示不清成車禍事故殺手，市議員劉彥伶要求市府增設安全設施，避免人車衝突。（劉彥伶提供）

    新竹市慈雲路橋下的迴轉道常因指示不清成車禍事故殺手，市議員劉彥伶要求市府增設安全設施，避免人車衝突。（劉彥伶提供）

    新竹市慈雲路橋下的迴轉道常因指示不清成車禍事故殺手，市議員劉彥伶要求市府增設安全設施，避免人車衝突。（劉彥伶提供）

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