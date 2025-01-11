去年檢查出指標異常！台北動物園大貓熊「圓寶」複檢頭好壯壯

大貓熊圓寶。（台北動物園提供）

2025/01/11 15:00

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園去年在健康檢查中發現，人氣動物大貓熊「圓寶」有些異常指標，為確保「圓寶」健康與成長，今年1月10日安排復檢，大部分項目皆屬正常，雖然遺傳了母親「圓圓」的基因，牙齒琺瑯質發育先天不良，幸好在保育圓悉心照料、定期刷牙夏，並未出現明顯退步；先前出現的食道潰瘍也有所改善。

台北動物園表示，這次「圓寶」的健康檢查由動物園照養團隊、台灣大學獸醫學院、國立中興大學獸醫學院、台大醫院麻醉部、牙科部，以及恩亞齒科專業動物醫院的專業團隊共同執行。檢查項目包括理學檢查、血液學檢查、牙科檢查、眼科檢查等，並利用影像醫學技術對「圓寶」的心臟、腹腔及上消化道進行超音波、食道胃鏡及電腦斷層檢查。

請繼續往下閱讀...

園方指出，這次檢查大部分項目皆屬正常，雖然「圓寶」遺傳母親「圓圓」的基因，牙齒琺瑯質發育先天不良，幸好有保育員的悉心照顧與定期刷牙，今年「圓寶」的牙齒狀況並未出現明顯退步；而在消化道內視鏡檢查可見，「圓寶」先前出現的食道潰瘍已有改善，雖然仍偶需藥物控制與食物調整，但總體狀況好轉。

園方總結，「圓寶」依舊精神飽滿，頭好壯壯，在保育員的細心照護以及專業醫護團隊的支援下，繼續朝著健康寶寶的方向邁進，也準備好與大家一同迎接新春的到來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法