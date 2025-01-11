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    基隆中山陸橋整修 舒淇橋回來了

    基隆中山陸橋經重新整修，民眾說「舒淇橋回來了」。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山陸橋經重新整修，民眾說「舒淇橋回來了」。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/11 15:42

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市中山陸橋曾因金馬影后舒淇主演「千禧曼波」爆紅，被封為「舒淇橋」，是許多民眾慕名而來的打卡聖地，但橋樑老舊，市府工務處近日整修完工，更加明亮及乾淨，有許多民眾來重新回味「舒淇橋」。

    中山陸橋於1976年落成，迄今已有48年，全長約130公尺，橫跨中山一路與孝四路之間，是中山、安樂區跨基隆火車站前後的重要通道。

    2001年女星舒淇主演的《千禧曼波》在此取景，她一頭飄逸長髮走在陸橋長廊回眸的經典畫面，讓人回味，讓中山陸橋被稱為「舒淇橋」，後來也吸引包含韓國電影「北風」、電視、廣告與歌手任賢齊「你也在這裡」MV，都曾在中山陸橋取景，是網紅熱門拍照景點。

    由於陸橋老舊，原本打算拆除改建，由於在地民代與民眾盼保留，市府決定暫時不拆，未來待整體規劃再處理，但橋上燈光暗黑，陸橋地坪破損、不鏽鋼網斷裂、欄杆氧化等。市府工務處去年施工改善，包括改善地面鋪面、欄杆修繕、更新樓梯止滑條和加強照明，陸橋外觀重新油漆。

    民眾表示，原貌整修後的陸橋變已變得明亮及乾淨，晚上經過不會再心驚驚，近日有很多人來拍照打卡，重新回味「舒淇橋」。

    基隆市政府工務處長陳耀川說，中山陸橋有40多年歷史，僅是中山區通往市區重要通道，也是許多市民共同的回憶，市府整修改善後，很多遊客來拍照打卡，讓通行環境更好也有助觀光。

    基隆中山陸橋經重新整修，民眾說「舒淇橋回來了」。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山陸橋經重新整修，民眾說「舒淇橋回來了」。（記者盧賢秀攝）

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