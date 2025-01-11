日本老婆念念不忘「台灣這1味」 人夫笑：台灣美食戒斷症

1名人夫分享，自從上次帶他的日本老婆回台，返回日本半年來一直心心念念各種美食，包括珍珠奶茶、台灣蛋捲等，其中特別喜愛「脆皮雞腿便當」，笑稱老婆患上「台灣美食戒斷症」。（資料照）

2025/01/11 15:36

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣小吃吸引不少外國人慕名而來。1名人夫分享，自從上次帶日本老婆回台，返回日本半年來她一直心心念念各種美食，包括台灣蛋捲、珍珠奶茶等，其中特別喜愛「脆皮雞腿便當」，笑稱老婆患上「台灣美食戒斷症」，PO文曝光引發許多網友熱烈討論。

這名人夫9日在「Dcard論壇」發文提及，內容提及他和日本老婆約半年前返台旅遊，孰料回到日本後，太太一直懷念各種台灣美食，包括台灣蛋捲、珍珠奶茶、滷肉飯、豆漿、豆花、雪花冰、蚵仔煎、臭豆腐、南部肉粽，其中特別熱愛「脆皮雞腿便當」，原PO笑說「愛到我懷疑台男是不是人手提1份雞腿便當，就能在日本釣妹子了」、「老婆患上了台灣美食戒斷症」。

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這名人夫說，恰巧他這2天要去中國處理事情，由於台胞證過期須先回台灣辦理再去中國，看著太太如此想回台灣便訂了2張機票，太太聽聞消息就開始瘋狂搜尋找菜單，他大讚「仔細想想台灣的美食真的不少，且大晚上還能買得到，凌晨也能Uber送中式早餐，根本吃貨天堂」。

PO文後發布後引發不少網友迴響，有網友說「聽起來原po老婆好可愛，這菜單報的我都餓了」、「我英國男友也是！要嘛問什麼時候可以去台灣，不然就是吵著要吃鼎泰豐」、「不得不說台灣食物是真的很好吃。我留學的時候真的超想念台灣的小吃跟便當店，比日本好吃跟便宜多了。那時候我在日本家自己做滷肉之類的時候，還會多幫隔壁的老奶奶老爺爺做一份，他們真的超愛吃」。

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