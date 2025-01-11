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    台美教育倡議邁入第5年 柯傑民：一個重要的里程碑

    台美教育倡議邁入第5年，今日舉辦華語教育研討會。（記者林曉雲攝）

    台美教育倡議邁入第5年，今日舉辦華語教育研討會。（記者林曉雲攝）

    2025/01/11 15:16

    〔記者林曉雲／台北報導〕美國在台協會（AIT）、教育部、僑務委員會、外交部及Fulbright Taiwan學術交流基金會今日合辦「台美教育倡議系列活動—第五屆華語教育研討會」，主題是「跨文化視域下之華語文教育產業研討會」。美國在台協會副處長柯傑民表示，台美教育倡議今年邁入第5年，是一個重要的里程碑。

    柯傑民表示，在共同的努力下，促成更多台美的語言交流，台灣的華語老師帶給美國學生，不僅是語言的知識，更是對學術自由的擁護，對不同語言文化的包容，對促進華語文化理解非常重要，也是美國學生選擇來台灣學習華語的重要原因，透過教學專業，讓美國學生也能對台灣的文化有更深刻的了解。

    國安會副秘書長徐斯儉表示，2020年12月3日啟動的台美教育倡議，基於雙方共享的民主、自由、多元的包容價值，每季召開工作小組會議，每年舉辦台美雙方高層對話，到今年已召開16次工作小組會議和4次高層對話，下次高層對話將於今年初在台灣舉行，持續展開政府與政府之間海外華語文教育的合作，愈來愈穩定緊密，兩國各方面關係的發展，台美教育倡議合作範圍已從語文教育擴及到學術科研等領域，跨部會整合及AIT大力協助下，深化台美夥伴關係。

    徐斯儉表示，他多年參與海外華語文教育，去年5月新政府上台，海外華語文教育協調工作已由國安會移至行政院，由政委史哲負責，但他還是伴飛，繼續推進此工作，另行政院多年期計畫今年雖到期，明年申請另一波多年期計畫，擴展深度和廣度，向美國各州政府拓展華語文教育人員有更多的服務機會，也說明政府繼續推動的決心。

    教育部政次葉丙成表示，台美華語教育合作緊密，教育部持續增加美國學生來台灣研習華語教育的機會，也讓更多台灣的華語教學人員赴美，2024年即選送34名教學人員赴美，2023年也開始招具華語基礎的美國學生來台灣讀碩士和進階華語，雙語教育也有緊密合作，讓雙邊人才在文化學術教育科技有更多的交流互動，強化雙方的合作。

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