15貓變81貓！汐止民眾撿貓回家未絕育、飼養空間不足 挨罰40.3萬

動保處說明，動保處人員剛進陽台飼養處，就聞到屋內刺鼻氨臭味，經清點後現場共有25隻幼貓、56隻成貓、3隻狗，貓砂、飼料與飲水、飼養空間不足，造成貓隻互咬傷。（新北市動保處提供）

2025/01/11 14:57

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市汐止區某社區住戶飼養大量貓狗，異味擾鄰，房東也下達逐客令，市府動物保護防疫處日前獲通報前往稽查，發現飼主陸續收養幾隻貓，但因未絕育，使貓繁殖增到81隻，另飼養3隻狗，空間不足造成貓隻互咬受傷。飼主未依法將犬貓未絕育、未定期施打狂犬病疫苗等行為，動保處依「動物保護法」、「動物傳染病防治條例」共罰40萬3000元，並協助送養幼貓。

動保處說明，當事人飼養的貓狗排泄物臭味飄散，動保處人員剛進陽台飼養處，就聞到屋內刺鼻氨臭味，經清點後現場共有25隻幼貓、56隻成貓、3隻狗，貓砂、飼料與飲水、飼養空間不足，造成貓隻互咬傷。

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動保處表示，經與飼主交談得知，飼主女兒數年前撿拾15隻流浪貓回家，分居後鮮少聯繫，女兒僅匯錢提供飼養費用，平時公貓關籠內，母貓在籠外，有時貓關不住跑出來，才導致大量繁殖；動保處依動保法第5條第2項第5款未提供足夠空間致貓隻受傷裁處3000元罰鍰，動保法第22條第3項未完成犬貓絕育裁處25萬元罰鍰以及動物傳染病防治條例第13條未定期替犬貓施打狂犬病疫苗裁處15萬元罰鍰，總計裁處飼主40萬3000元。

飼主女兒陳述意見表示，因從小被母親灌輸要救援在外流浪動物，8年前在路上救援第1隻幼貓後，陸續在寵物店、火車站撿拾2隻幼貓，也有朋友送養2隻幼貓，後來貓隻自行繁殖到15隻，她也為了飼養貓隻做了2份工作，後來2年前與母親分開住，每月會固定提供飼養費用協助養育貓隻，不曉得離家2年後貓隻竟然繁殖到數十隻。

動保處表示，應為寵物做好絕育，不僅能減少罹患生殖系統疾病機率，也能減少因發情衍生的攻擊行為，甚至能幫助降低遊盪犬貓數量，在飼養前也應評估自身飼養環境與能力，避免因飼養不當而觸法。

動保處說明，動保處人員剛進陽台飼養處，就聞到屋內刺鼻氨臭味，經清點後現場共有25隻幼貓、56隻成貓、3隻狗，貓砂、飼料與飲水、飼養空間不足，造成貓隻互咬傷。（新北市動保處提供）

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