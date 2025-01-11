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    今年春節棗子、蓮霧少4至5成 年節禮盒千元起跳

    今年的蓮霧上品的數量相當稀少。（記者葉永騫攝）

    今年的蓮霧上品的數量相當稀少。（記者葉永騫攝）

    2025/01/11 14:49

    〔記者葉永騫／屏東報導〕今年棗子、蓮霧受到山陀兒等颱風的影響，造成今年蓮霧落果多，果粒偏小，比往年減少了4至5成，價格也節節上升，而棗子在春節前的產量也少了約4成，因此今年春節送禮價格明顯上揚，每盒都要上千元起跳。

    高雄區農業改良場長羅正宗表示，去年屏東接連有山陀兒等3個颱風侵襲，造成屏東的蓮霧果園受損嚴重，加上秋季時又高溫多雨的天氣，造成蓮霧不是落果就是果粒偏小長不大，農民雖然努力的管理看顧，但是春節前的平均產量仍然少了4至5成，因此蓮霧的上品相當稀少，價格也不斷的上揚，送禮的蓮霧禮盒都以千元起跳。棗子同樣也受到氣候影響，春節前的蜜棗減少約4成，得等到春節後產量才會增加，因此年前較貴，年後價格就會較平價。

    林邊陳姓蓮霧農指出，今年蓮霧長的非常不好，能夠有去年的5成就算不錯了，有的只有去年的3至4成，產量相當少，品相也差，挑出上品的不到1成，今年的收益算是沒有了。

    高樹棗農李俊寬說，今年的棗子受損嚴重，尤是雪蜜棗因為種植看管不易，產量更加稀少，因此過年的禮盒如果沒有事前預訂，有錢還訂不到。

    春節前蜜棗的產量少，價格也上漲。（記者葉永騫攝）

    春節前蜜棗的產量少，價格也上漲。（記者葉永騫攝）

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