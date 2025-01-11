台南南化公私協力推歲末餐會 邀請弱勢呷辦桌

南化區行善團結合各界愛心資源，舉行歲末關懷活動，邀請弱勢呷辦桌。（南化區公所提供）

2025/01/11 14:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市南化區雖然位處偏遠，但公所行善團結合各界愛心資源，今天舉行歲末關懷餐會活動，邀請上百名弱勢的獨居老人、低收入家庭與特殊邊緣戶等一起呷辦桌，寒冬送暖，也提前圍爐，感受溫馨的團圓氣氛。

這場弱勢歲末餐會在南化天后宮舉行，除了端出豐盛的美味料理之外，還發放禮券，而廟埕也規劃義剪與義診、推拿等服務，用心關懷。

請繼續往下閱讀...

南化區長徐全立說，行善團以公私協力的方式，結合安平國際同濟會、神農愛心慈善會、11捨得關懷協會，以及男子理髮職業工會，還有團衛福部數位X光巡迴服務車等共同推動這次的歲末送暖，雖然適逢低溫寒冬，但氣氛熱烈。

徐全立感謝大家的幫忙，最偏遠的南化居民也能感受溫情；他表示，當地行善團成立於2014年，是總統賴清德擔任市長時，所提出的「溫暖大台南」旗艦計畫，透過公私協力，結合社會各界正面向善的力量與資源，讓弱勢近貧的家庭，獲得更多關懷、照顧。

徐全立提到，現任市長黃偉哲重視老年政策，目前已完成一國中學區一日照目標，並開辦老人健保費補助，讓長輩受惠，也減輕照顧者負擔，讓台南成為不分年齡都能安居的城市。

南化區行善團結合各界愛心資源，舉行歲末關懷活動，邀請弱勢呷辦桌。（南化區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法