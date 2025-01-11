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    首頁　>　生活

    嘉義高鐵大道美景！油菜花田與落羽松相互輝映

    2025/01/11 13:53
    嘉義太保魚寮落羽松與水中倒影相互輝映。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保魚寮落羽松與水中倒影相互輝映。（記者蔡宗勳攝）

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕目前正是落羽松葉子變色最佳觀賞季節，太保市魚寮遺址的夢幻落羽松與小溪相映成趣，吸引不少人拍照打卡。同在嘉義高鐵大道旁相距不遠的太保有機稻米專區，廣達46公頃的油菜花盛開，滔滔金浪令人目不暇給，一次可以順遊兩個美麗秘境。

    嘉義太保魚寮水道森林吸引不少遊客拍照打卡。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保魚寮水道森林吸引不少遊客拍照打卡。（記者蔡宗勳攝）

    攝影人辜士陞指出，魚寮遺址是台灣考古重要場域，現在受人注目的水道古圳蛻變成秘境，這條圳道蜿蜒穿遊一大片樹林，一年四季各有不同的風情，目前登場的主角是落羽松，金黃落羽松與水中倒影同框，構成如同美麗畫作的夢幻落羽松。

    嘉義太保有機稻米專區油菜花海美不勝收。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保有機稻米專區油菜花海美不勝收。（記者蔡宗勳攝）

    辜士陞表示，魚寮水道森林已成了令人驚艷的桃花源秘境，吸引不少人前來拍照打卡，距這裡不到1公里的太保有機稻米專區，二期稻作收割後，農友所撒下的油菜花籽，已進入盛開期，數大就是美，46公頃壯觀的金黃色花海相當吸睛，尤其這幾天是艷陽高照好天氣，可說是怎麼拍怎麼漂亮。

    嘉義太保魚寮水道森林美麗林相。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保魚寮水道森林美麗林相。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保魚寮水道森林的落羽松。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保魚寮水道森林的落羽松。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保有機稻米專區壯觀的油菜花海。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義太保有機稻米專區壯觀的油菜花海。（記者蔡宗勳攝）

    　

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