斗六茂谷柑產量略減但價格看俏 公所辦茂谷柑節催買氣

斗六市公所今明兩天在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節，超過10家果農展售當季品質最佳的茂谷柑。（記者李文德攝）

2025/01/11 14:14

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣茂谷柑種植面積370公頃左右，其中斗六市是重要產地之一，每年春節前後是最佳賞味期，斗六市公所今明兩天在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節，超過數十家攤商及果農聚集展售當季柑橘。果農表示，今年受暖冬影響，小果產量略減，但大果數量因此增加，其中規格圓周27公分以上每台斤均價約70元起跳，價格看俏，此次購買更是年節最佳首選。

今活動超過30家攤商齊聚，其中多達14個為在地果農展售當季的茂谷柑。果農朱清相表示，冷氣團能「催紅」柑橘，不過今年暖冬，冷氣團南下時機，恰逢茂谷柑成長為規格圓周27公分以上的大果，所以此次茂谷柑小果數量略減、大果數量略增的趨勢；果農朱清輝指出，加上去年接二連三颱風影響，落果數量也較往年多，所以產量減少，不過品質一樣好，無論大小果品質好，價格也穩定。

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斗六市公所表示，今年規格27公分以上每台斤均價70元起跳，25公分以下均價也50至60元起跳，價格看俏，此時正逢柑橘產季，正是購買茂谷柑時機；斗六市農會總幹事張喬復表示，斗六集結地形、緯度、土壤等優勢，上市期間正逢農曆春節，價格一向比其他產地平均高出近一成，但今年量少所以特別搶手，估計產地已有5成茂谷柑銷出。

斗六市長林聖爵說，今年斗六茂谷柑平均甜度13度起跳，今年產量估計2500公噸，較去年略減一成，但斗六茂谷柑市場正逢春節，所以搶手非常，近日他要訂購規格圓周23至25公分的茂谷柑，已經買不到，可見非常熱銷。民眾可趁週末兩天，到膨鼠森林公園採買。

雲林縣長張麗善表示，斗六茂谷柑享譽全國，茂谷柑皮薄多汁，酸甜適中，是過年拜拜送禮的最佳良品和水果。

斗六市公所今明兩天在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節，超過10家果農展售當季品質最佳的茂谷柑。（記者李文德攝）

斗六市公所今明兩天在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節，除展售當季柑橘，還有多項闖關遊戲。（記者李文德攝）

斗六市公所今明兩天在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節，除展售當季柑橘，還有多項闖關遊戲。（記者李文德攝）

斗六市公所今明兩天在膨鼠森林公園舉辦茂谷柑節。（記者李文德攝）

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