合歡山降瑞雪積雪深度達2公分 遊客開心堆雪人

合歡山區今天下雪，合歡山管理站前，遊客在賣店前桌上堆雪人。（太管處提供）。

2025/01/11 14:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕帶有水氣的強烈冷氣團來襲，合歡山區昨晚到今天凌晨喜迎2025年第2場雪，太魯閣國家公園合歡山管理站成為銀白世界，遊客開心堆雪人玩雪，武嶺、合歡山停車場也全客滿。警方指出，目前台14甲昆陽到大禹嶺都是限加掛雪鍊車輛通行，也請民眾勿違規停車、小心駕駛。

強烈大陸冷氣團來襲，合歡山繼本月6日下雪，昨晚水氣又比上次多，昨深夜至今天清晨再度飄雪，位於台14甲小風口的合歡山管理站人員，早上出門就發現四週成了白皚皚一片的銀白世界，降雪厚度約2公分，鏟雪車也出動工作，目前武嶺、合歡山松雪樓一帶仍有殘雪，車輛上山務必小心！

請繼續往下閱讀...

合歡山雪季勤務從元旦起到3月2日，如預期夜間低溫可能會下雪、路面結冰，公路局、警方即實施預警性封閉，公路局昨晚6點就宣布夜間封閉台14甲翠峰到大禹嶺路段，使得想要夜衝賞雪的民眾最多只能到翠峰，不少人提前到山區過夜等雪。

今天公路局朝巡、出動剷雪車，早上7點宣布開放昆陽至大禹嶺開放限掛雪鍊車輛通行，山區就開始湧入賞雪遊客，遊客開心拿出手機拍照，看到雪夾冰霰飄落都興奮不已，目前武嶺、合歡山車多壅擠，武嶺賞雪遊客絡繹不絕。

公路局表示，請用路人小心駕駛，注意沿線交維警示措施，由於高山氣候變化迅速，管制路段將視現況機動調整，降雪期間除了加掛雪鍊小型車輛之外，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

經鏟雪車處理路面後道路已可通行，路邊草皮仍堆積白雪。（太管處提供）

太魯閣國家公園合歡山管理站雪景。（太管處提供）

太管處合歡山管理站前被白雪覆蓋。（太管處提供）

合歡山區昨晚到今天清晨下雪，太管處出動剷雪車剷雪。（太管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法