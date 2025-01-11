基隆市社區教保資源中心「年節廚房」開張 大小朋友做發糕

基隆社區教育資源中心年節廚房，教大小朋友做發糕，充滿年節氣氛。（基隆市教育處提供）

2025/01/11 13:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕春節快到了，基隆市教育處今天在武崙非營利幼兒園的教保資源中心開辦理「年節廚房」，共有30組親子一起動手做發糕，感受年節的氣氛。

教育處指出，武崙非營利幼兒園邀請餅店的師傅小馬老師，透過繪本《炊粿慶團圓》讓幼兒知道過年有哪些習俗，並了解活動的由來，像是年獸、鞭炮、春聯、年夜飯與過年菜餚，也帶領孩子實際動手製作發糕，大人和小孩一起將麵粉、水和黑糖等材料攪拌均勻，孩子們覺得特別有趣。家長陳媽媽說：「學習知識和動手做美食，讓孩子受益良多，很高興參與今日的活動。」

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教育處指出，今年7月31日前會設立16處社區教保資源中心，後續規劃搭配節日，辦理「新春花藝」、「搖搖元宵」、「康乃馨花束創作」等活動，以及大小朋友都喜歡的「親子體能」、「小木匠與大自然-叩叩叩~啄木鳥」、「親子藝術」、「奧福音樂」課程。

教育處處長徐嬿立表示，基隆市教育處持續規劃多場教保中心親子活動，相關活動訊息可上「基隆市社區教保資源中心」臉書查詢，今年還有54場免費親子活動，歡迎2-6歲學齡前幼兒及家長踴躍報名參加。

小朋友和家長一起做黑糖發糕。（基隆市政府提供）

小朋友和家長一起做黑糖發糕。（基隆市政府提供）

小朋友和家長一起做黑糖發糕。（基隆市政府提供）

基隆社區教育資源中心年節廚房，教大小朋友做發糕，充滿年節氣氛。（基隆市教育處提供）

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