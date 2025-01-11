10年來第4所 竹北高中改隸陽明交大附中

教育部同意竹北高中改隸陽明交大附中。（資料照）

2025/01/11 14:06

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部通過國立竹北高中改隸國立陽明交通大學附設高中，教育部說明，改隸籌備作業期間為2.5年，兩校將設立改隸專案小組，確保校務平穩推動。

近10年，教育部之前核定國立高中改隸為大學附中共有3所，民國105年2月國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校，民國109年8月國立台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校，民國112年8月國立成功大學附屬台南工業高級中等學校，竹北高中改隸陽明交大附中是第4所。

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教育部說明，竹北高級中學改隸陽明交大案，教育部經實地訪視及召開審議會議後，審議通過並給予2校半年籌備期。

教育部表示，竹北高中和陽明交大應依教育部的審查意見，積極辦理各項改隸事宜，包括辦理行政、人事、財務及校務調整、課程規劃、師資盤點、與大學端研議資源共享機制，並設立改隸專案小組負責協調，確保校務平穩過渡，後續教育部將視籌備情形，安排實地訪視及審議，以利未來兩校的校務正向發展，確實發揮改隸合併的效益。

竹北高中去年召開臨時校務會議，正式議決改隸國立陽明交通大學的合併契約與改隸計畫書，獲得校務會議代表9成4（148票贊成、5票反對、4票棄權）高度支持；而陽明交大去年校務會議也以80票同意、0票反對下，高票通過兩校合併案。

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