周勝考主張板殯遷建、質疑「劉姓議員提案重建」 劉美芳回應了

新北市立殯儀館（簡稱板殯）位在板橋區，地方對於遷建、重建意見僵持。（資料照）

2025/01/11 13:22

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）位處板橋區，長期有噪音、交通、髒亂問題，遷建或原址立體化重建遲無定論，市長侯友宜曾表示市府最晚這個月決定方向。15日晚間將舉行第一次板殯規劃改善說明會，板橋選區市議員周勝考主張遷建，今（11）日質疑同選區市議員劉美芳為何提案重建；劉美芳回應，各地都不願板殯遷來，高齡化社會下，板殯量能不足的困境會持續加劇，應儘速透過重建改善周邊環境與量能。

周勝考透過粉專質疑「為何板橋劉姓議員要提案原址重建」。他說，在人口密集的城市中心興建如此規模的殯儀館，不符民眾期待，若能將殯儀館遷至其他地區，將會是板橋居民一大福音，將能促進板橋整體發展、改善交通阻塞、噪音干擾等，提升居民的生活品質，不解為何板橋區的市議員能接受這樣的提案？「作為板橋人，我們無法接受這樣的決策」。

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周勝考認為，應慎重考量龐大經費支出是否能真正改善交通與環境，「而不是用於在市中心打造全國最大的殯儀館」，他認為板殯遷建是板橋人心願，呼籲市府傾聽民意做出更合理、更周全的決策。

被點名的劉美芳指出，民意高漲，各地區都不願板殯遷來，板殯遷建難度高，她與板橋區市議員林國春、曾煥嘉、戴瑋姍、黃淑君、山田摩衣、石一佑與其他選區共60多位議員接受了最靠近殯儀館的新海里1000多位鄉親請願連署，向市府提出建言，盼板殯以「立體化、現代化、綠美化」為核心理念重建；新設計將採用隔音、綠化結構將低噪音影響、改善社區環境，也將全面改善交通動線、設置足夠停車空間以便喪家、弔唁民眾使用，且新設計可納入文化創意元素，展現人文關懷與環保理念，打破傳統殯葬設施的刻板印象。

劉美芳表示，每逢選舉就有人喊遷建，喊了20幾年，板殯問題卻未得改善，並非負責任的民代該有的態度，再加上台灣整體社會高齡化，其實板殯量能已吃緊，3、5年後冰櫃、空間量能不足的困境只會持續加劇，遷建因選址困難、社會成本高昂難以實現，原地重建能有效利用現有土地與資源，避免浪費，並迅速推動改善措施，板殯有迫切重建的必要。

民政局表示，板殯1985年才拿到使用執照，至今已有40年，板殯使用率在旺日時已不敷使用，冰櫃量能則預計在2031年達到上限，為因應邁入超高齡化社會及戰後嬰兒潮世代凋零，規劃現代化殯葬設施有急迫性與必要性；市府近年啟動遷建或重建方案評估，並徵詢地方意見，經用地取得、交通規劃、地勢環境等各項可行性評估後，提出規劃優化方案，盼藉由立體化、現代化、整體化一併解決服務量能、交通規劃、環境空間等問題，為徵求地方意見，將於1月15、18日辦理兩場地方說明會，民政局持續積極與地方溝通，努力尋求最佳方案。（14:26更新）

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