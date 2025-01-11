清大學生設計「清華大學模擬器」實境解謎遊戲 掀學生熱潮

清大學生團隊Colon D點點滴工作室以AR結合校內地景，打造富含趣味的關卡，是實境解謎遊戲吸引人之處。（清大提供）

2025/01/11 13:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學近期發表第一款以清華校園為場景及由清大學生設計研發的實境解謎遊戲，可透過手機下載遊戲APP後，組隊參加實境解謎遊戲，還能在校園角落發現各種神秘彩蛋，且能認識校園秘境，學生玩過都覺得很新奇，除認識校園環境，還可健身運動，且能跟朋友找到話題，相當有趣。

近期清大學生在校園瘋玩實境解謎遊戲，常可見學生組隊拿著手機在校園踱步及來回跑來跑去，原來這是清大學生近期熱門的「清華大學模擬器」實境解謎遊戲。這款手機遊戲是由清大學生組成「Colon D點點滴工作室」所設計，這款遊戲去年底還獲得第六屆GPA金蹦獎第一名。

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Colon D點點滴工作室同學說，這款遊戲主角設定成有點「帶賽」的菜鳥新生，跟著遊戲探訪成功湖、三腳鐘等景點，有點像大一新生的心情，過程會經歷許多酸甜苦辣。遊戲內容也有許多彩蛋劇情，包括即將到來梅竹賽也是通關的重要環節之一，讓遊戲者立馬加入「整治交通」、「清鬆躺贏」的行列。

不少玩過實境解謎遊戲的清大學生也提到，因玩這款遊戲更認識清華校園，也因解謎時可以跟身邊人討論互動，很適合作為初認識朋友的破冰遊戲，未來可在大一新生活動中推廣，讓大一生快速融入校園，且能與同學快速建立友誼。且遊戲是免費下載，任何人到清大都可以拿起手機玩一玩。

清大學生近期瘋玩手機實境解謎遊戲，這款《清華大學模擬器》實境解謎遊戲，能進一步認識校園，且還能驚奇小彩蛋。（清大提供）

清大學生近期瘋玩手機實境解謎遊戲，常可見學生組隊解謎，且因過程需要大量討論，也很適合作為初認識朋友的破冰遊戲！（清大提供）

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