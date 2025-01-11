基隆中正公園擋土牆壁磚隆起、龜裂 市民憂危險

基隆中正公園兒童戲場旁的擋土牆壁磚隆起、剝落、龜裂，民眾擔心會影響孩童遊戲安全，市府將儘速改善。（記者盧賢秀攝）

2025/01/11 13:11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中正公園兒童遊戲場樓梯旁邊坡擋土牆壁磚發生膨龜、縫裂2公分寬，恐影響孩童遊戲安全，市議員韓世昱要求下，市府已張貼告示牌，並請土木技師評估，無立即危險，市府今年度已編列預算，針對中正公園的邊坡與擋土牆進行檢測，會儘速改善。

中正公園希望之丘兒童遊戲場，是許多民眾的共同記憶，設施老舊，市府重新改建，打造3層樓高的多功能遊戲塔，去年6月開放。

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但在兒童遊戲場旁邊與道路間的擋土牆壁磚，去年大面積龜裂、剝落，已將龜裂的壁磚剝除，改噴水泥加固，還有多處裂縫已填補。但最近帶孩童到兒童遊樂場玩耍的民眾發現，兒童遊樂場樓梯邊牆面石片多處膨脹，還有裂縫寬約2公分、2公尺長，擔心崩落傷及遊玩小朋友。市議員韓世昱到現場勘查，要求市府先貼上警示的告示牌，避免民眾靠近受傷。

市府都市發展處公園科長楊智銳說，近期會同土木技師會勘評估，中正公園兒童遊戲場邊坡擋土牆壁磚剝落，現場已張貼告示，目前擋土牆壁磚有部分膨脹龜裂，初步會將壁磚清除並以抿石子方式修復，避免壁磚再有損壞剝落而造成危險疑慮。

市府今年編列100萬元預算，對中正公園邊坡安全進行檢測，預計年後發包，有塌陷之虞或過去曾坍塌的邊坡擋土牆進行檢測，就檢測結果逐年編列預算辦理改善工程，以維護公園安全。

基隆中正公園兒童遊樂場重新改建，去年6月才開放。（記者盧賢秀攝）

基隆中正公園兒童戲場旁的擋土牆壁磚隆起、剝落、龜裂，民眾擔心會影響孩童遊戲安全，市府將儘速改善。（記者盧賢秀攝）

基隆中正公園兒童戲場旁的擋土牆壁磚隆起、剝落、龜裂，民眾擔心會影響孩童遊戲安全，市府將儘速改善。（記者盧賢秀攝）

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