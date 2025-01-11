消防節新北攜手「救援小英雄」宣導防災 實境體驗吸引排隊嘗鮮

新北市消防局展現各項特種災害救援演練。（記者翁聿煌攝）

2025/01/11 12:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府11日舉辦「安全PLUS 宜居新北城」119消防節誌慶活動，市長侯友宜表揚12位113年度「消防之最」菁英人員，並與韓國卡通「救援小英雄」合作宣導防災，強調與民眾互動實體、實境體驗攤位為亮點，吸引近2千多位民眾參加及排隊嘗鮮。

侯友宜表示，新北市近5年不僅火災發生率下降20%，OHCA康復出院率也自10.71%提升至11.68%，累計成功救回1213人，新北市更10連霸榮獲民安演習全國第一。

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他指出，新北市特搜大隊參加「世界救援挑戰賽」從全球頂尖72個國家中脫穎而出，在車禍傷患夾困情境中，獲得救護類第2名佳績，顯示新北市防救災實力深獲中央及世界的肯定，感謝所有消防、義消夥伴們為市民安全的無私奉獻，期勉大家並肩奮鬥，打造「平安、健康、快樂」的幸福新北市。

活動包括由新北市快搜部隊展現遠征葡萄牙「世界車禍救援挑戰賽」實況、電動車新型態火災搶救、高空垂降救災等特種災害救援演練揭開序幕，同時展示新添購多功能滅火機器人，具備射水滅火功能，更配備熱顯像儀及搭載五用氣體偵測器，能在危險環境中執行更高效救援任務。

現場宣導攤位有YOYO家族哥哥、姐姐攜手韓國人氣卡通「救援小英雄」-羅伊、安寶進行歌曲帶動唱表演、防災知識問答，市府團隊設置40個多元宣導關卡，其中「犀游戲水趣」模擬水域救生體驗、「梯上冒險家」模擬消防員爬梯攻略、「滅火器小戰士」水滅火器操作及「星火求生記」等寓教於樂的新型體驗攤位，帶給市民深刻印象。

新北市長侯友宜（中）參加119消防節活動，與大小民眾同歡。（記者翁聿煌攝）

新北市消防局人員展現電動車新型態火災搶救方式。（記者翁聿煌攝）

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