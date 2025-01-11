為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    馬公市公所迎蛇年揮毫贈春聯 融合傳統與創新元素

    馬公市公所金蛇迎春，舉行新年揮毫活動。（馬公市公所提供）

    馬公市公所金蛇迎春，舉行新年揮毫活動。（馬公市公所提供）

    2025/01/11 10:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所為迎接今年蛇年的到來，今（11）日在市公所3樓禮堂舉辦「金蛇迎春、舞福臨門」新春揮毫贈春聯活動。活動融合傳統文化與創新元素，不僅延續了春節習俗的深厚韻味，更展現馬公市多元融合的城市特色，吸引近百名市民與新住民家庭熱情參與。

    書法大師現場揮毫，將一幅幅寓意吉祥的春聯贈予市民，傳遞除舊佈新、迎福納祥的美好祝願。今年特別推出的「多元族群春聯體驗」成為活動亮點，新住民朋友結合自身文化創意，與傳統書法藝術交融，為蛇年春節增添了國際化的色彩與活力。

    馬公市立幼兒園的賀歲表演和親子DIY「蛇麼玩藝」手作區，更是深受家長與孩子們的喜愛，現場氣氛熱鬧非凡。活動中還設置了集點蓋章與扭蛋挑戰環節，市民踴躍參加，獲得限量蛇年紅包袋與特色禮品，讓活動不僅充滿傳統年味，也增添了趣味與互動性。

    馬公市長黃健忠表示，春節是傳承文化的重要時刻，此次活動以書墨傳遞祝福，並結合多元文化創意，為市民創造了一個溫馨的節日記憶。未來，市政團隊將繼續以創新思維推廣傳統文化，讓馬公市成為一座兼容並蓄、充滿人情味的城市。馬公市公所期待與市民攜手迎接嶄新的一年，共同書寫更美好的未來。

    書法名家現場揮毫，提供客制春聯。（馬公市公所提供）

    書法名家現場揮毫，提供客制春聯。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播