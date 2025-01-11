馬公市公所迎蛇年揮毫贈春聯 融合傳統與創新元素

馬公市公所金蛇迎春，舉行新年揮毫活動。（馬公市公所提供）

2025/01/11 10:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所為迎接今年蛇年的到來，今（11）日在市公所3樓禮堂舉辦「金蛇迎春、舞福臨門」新春揮毫贈春聯活動。活動融合傳統文化與創新元素，不僅延續了春節習俗的深厚韻味，更展現馬公市多元融合的城市特色，吸引近百名市民與新住民家庭熱情參與。

書法大師現場揮毫，將一幅幅寓意吉祥的春聯贈予市民，傳遞除舊佈新、迎福納祥的美好祝願。今年特別推出的「多元族群春聯體驗」成為活動亮點，新住民朋友結合自身文化創意，與傳統書法藝術交融，為蛇年春節增添了國際化的色彩與活力。

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馬公市立幼兒園的賀歲表演和親子DIY「蛇麼玩藝」手作區，更是深受家長與孩子們的喜愛，現場氣氛熱鬧非凡。活動中還設置了集點蓋章與扭蛋挑戰環節，市民踴躍參加，獲得限量蛇年紅包袋與特色禮品，讓活動不僅充滿傳統年味，也增添了趣味與互動性。

馬公市長黃健忠表示，春節是傳承文化的重要時刻，此次活動以書墨傳遞祝福，並結合多元文化創意，為市民創造了一個溫馨的節日記憶。未來，市政團隊將繼續以創新思維推廣傳統文化，讓馬公市成為一座兼容並蓄、充滿人情味的城市。馬公市公所期待與市民攜手迎接嶄新的一年，共同書寫更美好的未來。

書法名家現場揮毫，提供客制春聯。（馬公市公所提供）

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